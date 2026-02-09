Prve riječi Vonn nakon strašnog pada i dvostruke operacije

Sportski svijet ostao je u šoku nakon stravičnog pada Lindsey Vonn (41) u spustu na Zimskim olimpijskim igrama. Amerikanka je riskirala nastupajući s puknućem ligamenata, a onda doživjela ružan pad i pogoršala ozljedu. U bolnici u Trevisu odradila je dvostruku operaciju zbog teškog prijeloma noge i sad joj slijedi dugotrajan oporavak. Iz bolničkog kreveta javila se treneru Svindalu.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Njezin mentor i nekadašnji skijaš Aksel Lund Svindal objavio je što mu je legendarna Amerikanka poručila nakon dvostruke operacije.

- Čestitajte i recite Breezy da je odradila sjajan posao.

Osim toga, napisao je cijelu posvetu Norvežanin svojoj skijašici na Instagram profilu.

- Lindsey. Nevjerojatno si hrabra. Inspiriraš ljude koji prate tvoje putovanje i nas koji svakodnevno blisko surađujemo s tobom. Jučer je bio težak dan na planini. Za sve, ali najviše za tebe. Ipak se dogodilo nešto što mislim da govori sve. "Reci Breezy čestitke i dobar posao". Tvoja suigračica je bila u vodstvu, i to je poruka koju si htjela da treneri američke skijaške reprezentacije zapamte. Pravi karakter se pokazuje u teškim trenucima.