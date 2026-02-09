Obavijesti

JAVILA SE IZ BOLNICE

Prve riječi Vonn nakon strašnog pada i dvostruke operacije

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 2 min
Foto: LISI NIESNER/REUTERS

Lindsey Vonn u nedjelju je doživjela teški prijelom noge na skijaškom spustu koji se održao u sklopu Zimskih olimpijskih igara u Italiji. Operirana je u bolnici u Trevisu, a iz bolničkog kreveta prvo se javila svom treneru

Admiral

Sportski svijet ostao je u šoku nakon stravičnog pada Lindsey Vonn (41) u spustu na Zimskim olimpijskim igrama. Amerikanka je riskirala nastupajući s puknućem ligamenata, a onda doživjela ružan pad i pogoršala ozljedu. U bolnici u Trevisu odradila je dvostruku operaciju zbog teškog prijeloma noge i sad joj slijedi dugotrajan oporavak. Iz bolničkog kreveta javila se treneru Svindalu.

Njezin mentor i nekadašnji skijaš Aksel Lund Svindal objavio je što mu je legendarna Amerikanka poručila nakon dvostruke operacije. 

- Čestitajte i recite Breezy da je odradila sjajan posao. 

Osim toga, napisao je cijelu posvetu Norvežanin svojoj skijašici na Instagram profilu. 

- Lindsey. Nevjerojatno si hrabra. Inspiriraš ljude koji prate tvoje putovanje i nas koji svakodnevno blisko surađujemo s tobom. Jučer je bio težak dan na planini. Za sve, ali najviše za tebe. Ipak se dogodilo nešto što mislim da govori sve. "Reci Breezy čestitke i dobar posao". Tvoja suigračica je bila u vodstvu, i to je poruka koju si htjela da treneri američke skijaške reprezentacije zapamte. Pravi karakter se pokazuje u teškim trenucima.

