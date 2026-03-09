Prvenstvo je riješeno? Evo što kaže statistika i superračunalo

Dinamo je na Poljudu pobijedio najvećeg rivala Hajduk 3-1 i tako došao na koračić do titule. Mario Kovačević po drugi je put pobijedio Splićane ove sezone, drugi put pred njihovim navijačima i tako "modre" odveo na deset bodova prednosti. Do kraja prvenstva ostalo je još 11 kola.

Čini se kao gotovo nemoguća razlika za prokockati, a kada se u obzir uzme i to da će Dinamo od preostalih 11 utakmica igrati sedam na Maksimiru te da više nije opterećen Europom, ispuštanje titule već ulazi u sferu znanstvene fantastike. To potvrđuje i tradicija. Nitko nikada nije ispustio deset bodova prednosti u HNL-u. Prije dvije godine Hajduk je imao devet bodova više od prvog pratitelja, no Sergej Jakirović izveo je čudo i uspio Dinamo dovesti do titule.

Prednost su prosipali i drugi. Rijeka i Osijek u sezonama 2021/22 i 2023/24 imali su po šest bodova prednosti i nisu uspjeli prvi proći kroz cilj, a šest bodova "fore" imao je i Hajduk prošle sezone, no nije prekinuo 20-godišnji post. U sezoni 2015/16 četiri boda više od Dinama imala je Rijeka, ali ni tada nije uspjela postati prvak, a isti broj bodova prednosti imao je i Hajduk ove sezone sredinom studenoga.

I superračunalo potvrđuje tezu da se u Maksimirskoj 128 već polako može početi slaviti. Naime, Dinamu daje 96 posto šanse da će postati prvak.