Prvi Memorijal 'Hrvatski tigar Branko Cikatić': Bio bi sretan da vidi koliko ga ljudi nosi u srcu

Dvorana Sutinska vrela bila je poprište prvog Memorijalnog K-1 kupa "Hrvatski tigar Branko Cikatić". Turnir je, u organizaciji kluba KBK Tigar Cikatić i Hrvatskog kickboxing saveza, bio posebno emotivan za njegovu obitelj jer ove godine obilježava petu godišnjicu od Brankova odlaska i njegov 70. rođendan.

- Za nas je ovo bio iznimno emotivan događaj, ali lakše ga podnosimo jer vidimo koliko je Branko značio svima koji su nazočili događaju. Ovim Memorijalom smo pokazali kolika je Brankova veličina i da njegova ostavština i dalje živi, ne samo kroz sport, nego i kroz prijateljstvo i poštovanje koje mu se iskazuje. Branko bi bio ponosan i sretan kad bi vidio koliko ga ljudi nosi u srcu. Naš Hrvatski tigar živjet će vječno - rekla je Brankova supruga Ivana Cikatić.

Foto: Matija Fekeža/ KBK Tigar Cikatić Zagreb

Borci i klubovi pokazali su srce i borbenost, ponos što nastupaju na prvome Memorijalu. Borbe su se odvijale u savate disciplini, low kicku i kickboxingu. Najsrčanijim borcem proglašen je Ivano Devlan iz Kickboxing kluba Borac Požega, pod vodstvom trenera Mateja Babića.

U večernjem finalnom programu Zlatko ZE Radanović otpjevao je pjesmu "Oči Tigrove" u čast Branka Cikatića. Nazočni su vidjeli i kratki dokumentarni film o Branku, s dosad neviđenim privatnim snimkama iz arhive obitelji Cikatić