Obavijesti

Sport

Komentari 0
EMOTIVAN TURNIR

Prvi Memorijal 'Hrvatski tigar Branko Cikatić': Bio bi sretan da vidi koliko ga ljudi nosi u srcu

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Prvi Memorijal 'Hrvatski tigar Branko Cikatić': Bio bi sretan da vidi koliko ga ljudi nosi u srcu
4
Foto: Matija Fekeža/ KBK Tigar Cikatić Zagreb

U večernjem finalnom programu Zlatko ZE Radanović otpjevao je pjesmu "Oči Tigrove" u čast Branka Cikatića. Nazočni su vidjeli i kratki dokumentarni film o Branku, s dosad neviđenim privatnim snimkama iz arhive obitelji Cikatić

Dvorana Sutinska vrela bila je poprište prvog Memorijalnog K-1 kupa "Hrvatski tigar Branko Cikatić". Turnir je, u organizaciji kluba KBK Tigar Cikatić i Hrvatskog kickboxing saveza, bio posebno emotivan za njegovu obitelj jer ove godine obilježava petu godišnjicu od Brankova odlaska i njegov 70. rođendan.

- Za nas je ovo bio iznimno emotivan događaj, ali lakše ga podnosimo jer vidimo koliko je Branko značio svima koji su nazočili događaju. Ovim Memorijalom smo pokazali kolika je Brankova veličina i da njegova ostavština i dalje živi, ne samo kroz sport, nego i kroz prijateljstvo i poštovanje koje mu se iskazuje. Branko bi bio ponosan i sretan kad bi vidio koliko ga ljudi nosi u srcu. Naš Hrvatski tigar živjet će vječno - rekla je Brankova supruga Ivana Cikatić.

Foto: Matija Fekeža/ KBK Tigar Cikatić Zagreb
Foto: Matija Fekeža/ KBK Tigar Cikatić Zagreb

Borci i klubovi pokazali su srce i borbenost, ponos što nastupaju na prvome Memorijalu. Borbe su se odvijale u savate disciplini, low kicku i kickboxingu. Najsrčanijim borcem proglašen je Ivano Devlan iz Kickboxing kluba Borac Požega, pod vodstvom trenera Mateja Babića.

'HRVATSKI TIGAR' Memorijal 'Branko Cikatić' u Zagrebu: Svi će moći vidjeti i njegov slavni pojas prvaka
Memorijal 'Branko Cikatić' u Zagrebu: Svi će moći vidjeti i njegov slavni pojas prvaka
THE SMASHING MACHINE Tko je Mark Kerr, UFC legenda koju glumi The Rock? Pobijedio je Cikatića na neuobičajen način
Tko je Mark Kerr, UFC legenda koju glumi The Rock? Pobijedio je Cikatića na neuobičajen način

U večernjem finalnom programu Zlatko ZE Radanović otpjevao je pjesmu "Oči Tigrove" u čast Branka Cikatića. Nazočni su vidjeli i kratki dokumentarni film o Branku, s dosad neviđenim privatnim snimkama iz arhive obitelji Cikatić

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Gledatelji 'zinuli' kada su ugledali Miroslavu. Pored nje je i Liga prvaka postala nebitna
MEKSIČKA VODITELJICA

FOTO Gledatelji 'zinuli' kada su ugledali Miroslavu. Pored nje je i Liga prvaka postala nebitna

Miroslava Montemayer bila je Miss Meksika 2013. godine, a godinu dana kasnije započela je svoj put u sportskom novinarstvu. Danas je voditeljica i gledatelji rado gledaju njezine emisije
FOTO Svi biznisi Donne Vekić: Pokrenula vlastiti brend odjeće, svijeća, ulaže i u nekretnine...
POSLOVNO CARSTVO

FOTO Svi biznisi Donne Vekić: Pokrenula vlastiti brend odjeće, svijeća, ulaže i u nekretnine...

Donna Vekić primjer je moderne sportašice koja uspješno gradi karijeru i izvan sportskih arena. Osim poslovnih pothvata hrvatska tenisačica ulaže u zajednicu te se bavi humanitarnim radom
VIDEO Senzacionalan gol Oršića protiv Bayerna! Pogledajte ovu raketu i nemoćnog Neuera...
KAKAV MAJSTOR

VIDEO Senzacionalan gol Oršića protiv Bayerna! Pogledajte ovu raketu i nemoćnog Neuera...

Primio je loptu, stao na 20-ak metara i silovito je lansirao u desne rašlje. Manuel Neuer nije se ni bacio, jednostavno nije imalo smisla, ovu raketu ne bi obranio ni zajedno s pričuvnim golmanom Bayerna. Pafos je na kraju izgubio 5-1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025