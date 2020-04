Prvo proglasili prvake, a sada odlučili da prvaka ipak nema!?

Sukladno napucima Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu, a u cilju prevencije širenja COVID-19 virusa i odgovornosti prema ostalima, Upravni odbor Hrvatskog odbojkaškog saveza donio je odluku o prekidu svih ligaških natjecanja u muškoj i ženskoj konkurenciji te zaključio ljestvicu klubova prema zatečenom stanju.

Tako je, prije malo više od mjesec dana, Hrvatski odbojkaški savez postao prvi u Hrvatskoj od kolektivnih sportova koji je prelomio i proglasio nacionalne prvake. U muškoj konkurenciji to su bili Mladost Kaštela te u ženskoj Mladost Zagreb. Naglašavamo bili jer od danas više - nisu! Odnosno, u nadi da će se sezona ipak nastaviti kada se za to steknu uvjeti, bit će tek ako to do kraja pokažu na terenu budući da je HOS odlučio poništiti svoju prvotnu odluku!

- Sukladno pozivu Središnjeg državnog ureda za šport za usklađivanjem odluka o prekidu natjecanja te promjenama propozicija ili sustava natjecanja, uz odredbe Zakona o dopunama Zakona o športu, Upravni odbor HOS-a donio je odluku o poništavanju prethodnih odluka radi osiguravanja regularnosti natjecanja - stoji u priopćenju HOS-a uz dodatak:

- Nove odluke o završetku natjecanja 2019./2020. i sustavu natjecanja 2020./2021., bit će donesene sukladno Zakonu o dopunama Zakona o sportu od 18. travnja 2020.

HOS je, podsjetimo, odlučio da je muški prvak kaštelanska Mladost premda je ona, kao i imenjaci iz Zagreba, odigrala svega dva kola u prvenstvu i na osnovu bolje bod-razlike držala prvo mjesto u tom trenutku. Jer, obje su Mladosti u te dvije odigrane utakmice pobijedile s 3-0.

Jasno, u Domu odbojke bili su ogorčeni takvom odlukom najavivši žalbu.

- Odluka je nepromišljena, donijeli su je ljudi koji imaju neki problem koji, ovo pričam u svoje ime, ne razumijem - nezadovoljan je tada očekivano bio trener zagrebačke Mladosti Radovan Malević.

- Postoje u ovoj državi institucije koje su kompetentne i odlučuju o takvim stvarima. Anarhija ne treba nikome, uostalom imamo Olimpijski odbor. Ovo je van pameti jer odluka je kontradiktorna. Proglasili su prvaka po plasmanu, a onda kažu da se Kup odgađa do daljnjega, Kup koji treba završiti prije prvenstva? Netko je jako ubrzao, ali i da je odluka bila u našu korist, ne bismo je prihvatili.

Sada, dakle, ne ode li sve u smjeru poništavanja sezone, sve bi se moglo odlučivati na parketu što su zazivali i jedni i drugi iako je upitno tko bi u kakvom sastavu jer većina igrača ugovore ima do polovice svibnja. Također, kada i kako bi se sezona nastavila, tek se treba utvrditi. Međutim, sad bi nezadovoljstvo moglo prijeći na drugu stranu budući da su Kaštelane već napustila dva ponajbolja igrača Medan i Solbrig, što pretvara Zagrepčane u malo veće favorite za naslov nacionalnog prvaka premda su i njih napustili stranci Đukić i Kovačević koji se, zasad, ne mogu vratiti iz Crne Gore, odnosno Srbije... Naravno, opet pod uvjetom, ako se nastavi sezona što ova odluka implicira.