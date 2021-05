Nogometaši Rennesa i PSG-a odigrali su 1-1 u 36. kolu Ligue 1. Težak kiks Parižana pogurao je Lille prema naslovu iako će se utrka s PSG-om i Monacom za titulu francuskog prvaka voditi do samoga kraja. Sve je moguće.

POGLEDAJTE VIDEO: Kovač u Monacu

PSG je poveo golom Neymara iz penala u sudačkoj nadoknadi, a za domaće je izjednačio Sehrou Guirassy u 70. minuti. Parižani su ostali i s igračem manje nakon što je Kimpembe pocrvenio u 87. minuti. PSG je igrao bez ozlijeđenog Kyliana Mbappea, no daleko je to od opravdanja za lošu izvedbu kojom su potencijalno kompromitirali borbu za naslov.

Ranije u nedjelju nogometaši Monaca pobijedili su Reims 1-0 u gostima i dva kola prije kraja drže treću poziciju koja ih vodi u Ligu prvaka. Pobjednički gol za momčad bivšega hrvatskoga izbornika Nike Kovača postigao je 19-godišnji Belgijanac Eliot Matazo u 20. minuti.

Niko Kovač tako još uvijek teoretski ima šanse doći do naslova francuskog prvaka, no za to bi se morale posložiti pomalo nerealne okolnosti.

Dva kola prije kraja vodi Lille s 79 bodova, a PSG ima tri manje. Monaco je na trećem mjestu sa 74 boda.