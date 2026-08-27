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OPROSTIO SE SA STILOM

Pukštas: Htjeli su da odem iz Hajduka još prošli tjedan, ali nisam želio napustiti braću...

Piše Josip Tolić,
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Pukštas: Htjeli su da odem iz Hajduka još prošli tjedan, ali nisam želio napustiti braću...
Uzvratna utakmica 4. pretkola nogometne Konferencijske lige Rakow - Hajduk | Foto: Rafal Baranski/FORUM/PIXSELL
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RAKOW - HAJDUK 2-3 Rokas Pukštas odlazi u Middlesbrough, ali je prije toga odigrao herojski za Hajduk i izbacio Rakow za europsku jesen

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Rokas Pukštas (22) napušta Hajduk i seli u Middlesbrough, koji je aktivirao izlaznu klauzulu u njegovu ugovoru od pet milijuna eura. No na njegovo inzistiranje putovao je u Poljsku i odigrao 120 minuta u jednoj od najvažnijih pobjeda "bilih" u proteklom desetljeću, vrijedne jeseni u Europi. Hajduk je izbacio Rakow 3-2 i izborio ligašku fazu Konferencijske lige.

- Teško je, u klubu sam šest godina. Željeli su da odem tamo još prošli tjedan, ali nisam htio napustiti svoju braću. Za njih bih poginuo danas, za momčad. Čudesno je što se sve završilo na ovakav način, nisam mogao zamisliti bolji kraj. Bog djeluje na čudesne načine - kazao je Hajdukov "Captain America".

Hajduk nakon 16 godina opet u Europi, slavlje igrača Uzvratna utakmica 4. pretkola nogometne Konferencijske lige Rakow - Hajduk Hajduk nakon 16 godina opet u Europi, slavlje igrača
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Foto: Rafal Baranski/FORUM/PIXSELL

- Najljepša uspomena? Definitivno ova utakmica! Emocije, ovaj put. Ovo je bilo naše finale i uspjeli smo. Nevjerojatno - nastavio je.

Koliko mu je žao što neće moći igrati u Konferencijskoj ligi?

- Teško mi je zbog toga, žao mi je. Rastemo kao momčad, dižemo se. Trener Garcia je fantastičan, stožer također. Ali znam da će i bez mene momci odigrati odlično. Ponosan sam na njih.

Što je cilj u Middlesbroughu?

- Spreman sam za novi izazov i želim postati najbolji - kaže Pukštas, čiji je gol u 94. minuti donio Hajduku zaradu od barem četiri milijuna i 387.000 eura.

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- Rakow je snažna momčad, jako smo se borili. Znali smo da će biti teško, ali smo se držali zajedno i uspjeli smo. Moj gol? Bog je dobar, postali smo kao momčad jako duhovni, bili smo prije nekoliko dana i na misi, molimo se prije svake utakmice. Bog djeluje na čudesne načine, pokazali smo tko je snažniji.

A moglo je biti i drugačije, u 88. minuti bivši dinamovac Mahir Emreli zabio je za 2-2 i odveo utakmicu u produžetke.

- Pomislio sam da moramo pokazati mentalnu snagu, teško je bilo jer smo primali toliko sličnih golova u zadnjim minutama utakmica. Trebalo se opet vratiti u utakmicu, i pokazali smo mentalnu snagu, da se ne predajemo i igramo kao momčad.

On sad ide prema Otoku, a Hajduk uplovljava u Europu. 

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