Obavijesti

Sport

Komentari 2
PROŠLI ŽILINU

Puni se blagajna! Evo koliko je Hajduk zaradio prolaskom dalje

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Puni se blagajna! Evo koliko je Hajduk zaradio prolaskom dalje
Foto: HNK Hajduk
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Hajduk prošao Žilinu i uzeo još 175.000 eura! Splićani sada love Pafos, a europska kasa već je debelo punija

Admiral

Hajduk je izborio plasman u drugo pretkolo Eurospke lige nakon što je u dvomeču bio uspješniji od slovačke Žiline. Iako je na Poljudu stekao lijepu prednost pobjedom 2-0, u uzvratu je morao strepjeti jer je Žilina slavila 2-1. Unatoč porazu, splitska momčad prošla je dalje s ukupnih 3-2 te će u sljedećoj fazi kvalifikacija igrati protiv ciparskog Pafosa.

TEŽAK ZADATAK Evo kad i s kime Hajduk igra u drugom pretkolu Europske lige
Evo kad i s kime Hajduk igra u drugom pretkolu Europske lige
KOMENTAR Malo je nedostajalo da vidimo reprizu horor poraza Hajduka, ali duhovi su ipak ostali u boci
Malo je nedostajalo da vidimo reprizu horor poraza Hajduka, ali duhovi su ipak ostali u boci

Napredovanje nije donijelo samo nastavak europskog puta, već i novu financijsku korist. Uefa prema pravilima raspodjele sredstava za sezonu 2026./27. svakom sudioniku kvalifikacijskog kola isplaćuje po 175.000 eura. Hajduk je taj iznos već zaradio nastupom u prvom pretkolu, a prolaskom protiv Žiline osigurao je još jednu jednaku uplatu.

To znači da će nakon odigranog dvomeča s Pafosom splitski klub imati zajamčenu fiksnu zaradu od ukupno 350.000 eura.! Sam plasman preko Žiline tako je Hajduku donio dodatnih 175.000 eura Uefina novca, neovisno o ishodu sljedeće runde kvalifikacija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Transferi: Osijek doveo anonimca iz 3. portugalske lige, Dinamo želi razmjenu s Istrom
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Osijek doveo anonimca iz 3. portugalske lige, Dinamo želi razmjenu s Istrom

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo
SP 2026. Raspored i rezultati. Ostale su još dvije utakmice
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Ostale su još dvije utakmice

SP 2026. ulazi u posljednji vikend, a Hrvatska se oprostila u šesnaestini finala proširenog Mundijala s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
FOTO Zlatane, gdje ih sve držiš? Ovo je Ibrina kolekcija jurilica
'BOGATA' TRADICIJA

FOTO Zlatane, gdje ih sve držiš? Ovo je Ibrina kolekcija jurilica

Zlatan Ibrahimović komentira Svjetsko prvenstvo za FOX televiziju, a poznato je kako sam sebe časti skupocjenim jurilicama za rođendan. Za prošli je sam sebe počastio Ferrarijem od 900.000 eura. Umirovljeni nogometaš veliki je zaljubljenik u automobile, a posebno mu se sviđa Ferrari

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026