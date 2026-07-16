Puni se blagajna! Evo koliko je Hajduk zaradio prolaskom dalje

Hajduk je izborio plasman u drugo pretkolo Eurospke lige nakon što je u dvomeču bio uspješniji od slovačke Žiline. Iako je na Poljudu stekao lijepu prednost pobjedom 2-0, u uzvratu je morao strepjeti jer je Žilina slavila 2-1. Unatoč porazu, splitska momčad prošla je dalje s ukupnih 3-2 te će u sljedećoj fazi kvalifikacija igrati protiv ciparskog Pafosa.

Napredovanje nije donijelo samo nastavak europskog puta, već i novu financijsku korist. Uefa prema pravilima raspodjele sredstava za sezonu 2026./27. svakom sudioniku kvalifikacijskog kola isplaćuje po 175.000 eura. Hajduk je taj iznos već zaradio nastupom u prvom pretkolu, a prolaskom protiv Žiline osigurao je još jednu jednaku uplatu.

To znači da će nakon odigranog dvomeča s Pafosom splitski klub imati zajamčenu fiksnu zaradu od ukupno 350.000 eura.! Sam plasman preko Žiline tako je Hajduku donio dodatnih 175.000 eura Uefina novca, neovisno o ishodu sljedeće runde kvalifikacija.