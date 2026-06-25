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SP 2026

Puni se kasa. Evo koliko je BiH zaradila nastupom na prvenstvu

Piše Filip Sulimanec,
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Puni se kasa. Evo koliko je BiH zaradila nastupom na prvenstvu
Foto: BLAKE DAHLIN

Ukupno je BiH zaradila 11 milijuna dolara, a sada će pokušati napraviti novo čudo i izbaciti domaćina

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Na svom drugom Mundijalu i prvi put u povijesti BiH je prošla grupu. Prvi protivnik u nokaut fazi je najvjerojatnije domaćin SAD. Nakon što je za plasman na Svjetsko prvenstvo zaradio devet milijuna dolara, prolazak među 32 najbolje reprezentacije donio je dodatna dva milijuna, piše Gol.hr.

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Ukupno je BiH zaradila 11 milijuna dolara, a sada će pokušati napraviti novo čudo i izbaciti domaćina.

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