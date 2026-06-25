Puni se kasa. Evo koliko je BiH zaradila nastupom na prvenstvu

Na svom drugom Mundijalu i prvi put u povijesti BiH je prošla grupu. Prvi protivnik u nokaut fazi je najvjerojatnije domaćin SAD. Nakon što je za plasman na Svjetsko prvenstvo zaradio devet milijuna dolara, prolazak među 32 najbolje reprezentacije donio je dodatna dva milijuna, piše Gol.hr.

Ukupno je BiH zaradila 11 milijuna dolara, a sada će pokušati napraviti novo čudo i izbaciti domaćina.