Hrvatska je u polufinalu kvalifikacijskog turnira za Olimpijske igre u Splitu izgubila od Njemačke 86-76.

Nakon poraza izbornik Veljko Mršić rekao je kako puno bolje od ovoga i nismo mogli te je rekao da smatra kako njegov status nakon ovoga ostaje isti.

Za Index se oglasio jedan od čelnih ljudi Hrvatskog košarkaškog saveza Dino Rađa i u najmanju ruku - šokirao izjavama.

Kao prvi problem on ističe agresivnost obrane u hrvatskim klubovima:

- Problem je što su sve tri ekipe koje su igrale protiv nas agresivnije od nas. I Tunis je agresivniji od nas. Nama Babo otegne jaja da bi primio loptu, a kad ju primi, njemu igrač diše za vratom. On to može podnijeti jer ima kvalitetu. Donekle to može izdržati i Hezonja, jer ima kvalitetu. Svi ostali to ne mogu jer na to nisu navikli. Zašto nisu navikli? Zato što igraju domaće prvenstvo u programu prema kojem se igra da igrač stoji tri metra od igrača. Stalno to ponavljam kako se na našim utakmicama igra obrana bez agresivnosti, bez pritiska. Sve dok mi po klubovima ne uvedemo pravilo da sve kategorije moraju igrati obranu na određeni način, uzalud nama pričanje - rekao je Rađa pa rekao da je odgovornost na svima njima, ali praktički kao glavnog krivca istaknuo Mršića:

- Moja je odgovornost što sam doveo trenera kojega sam doveo. Većinu sugestija koje smo mu davali nije prihvatio jer je imao svoju viziju. Ta je vizija dovela do ovoga što se dogodilo protiv Njemačke. Nervira me što vidim po njegovim izjavama da on tu ne vidi ništa problematično. To što je on napravio u zadnjih sedam minuta utakmice protiv Njemačke, to je bilo klasično košarkaško samoubojstvo. Kad smo vidjeli što radi, kakve poteze povlači, tko mu igra obranu, Stojko i ja smo se hvatali za glavu na tribini. Da je namjerno išao izgubiti, neke odluke bi mu imale više smisla. Nešto slično nisam vidio nikad u svojoj karijeri.

Za kraj, rekao je i da Mršić nije primao sugestije:

- Moramo sjesti i razgovarati, ali on je odgovoran za rezultat. Sve odluke su bile njegove, sve je bilo prepušteno njemu. Nitko mu se nije miješao u posao. Primao je stalno sugestije, većinu ih nije poslušao. Samim tim je odgovoran za svoj dio posla, a to je igra.

Za kraj, za Index je rekao kako još nije siguran hoće li on i Stojko Vranković ostati na čelu HKS-a, a nadodao je i kako su im neki veliki treneri poput Trinchierija, Perasovića i Spahije uručili - odbijenice.