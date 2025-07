Radeljić o interesu Dinama: Ako klub bude zadovoljan ponudom, lako ćemo se dogovoriti...

Dinamo je u ovom prijelaznom roku već potrošio oko deset milijuna eura na dovođenje novih igrača kako bi izbjegao ponavljanje scenarija iz prošle sezone, kada je Rijeka osvojila oba domaća trofeja i tako ponovno prekinula "modru" dominaciju. Mediji su često pisali o Dinamovu zanimanju za nekoliko igrača Rijeke, a najviše se istaknulo ime standardnog stopera Stjepana Radeljića. Zvonimir Boban htio je pojačati obranu zagrebačkoga kluba upravo Radeljićem te je Dinamo poslao službenu ponudu Rijeci, ali je Rijeka tu ponudu odbila.

Radeljić je sada prvi put javno komentirao Dinamov interes i otkrio smeta li mu ostanak u Rijeci.

- Kako mi može smetati to što sam igrač Rijeke, koji može, ostati u Rijeci?! Normalno da mi ne smeta nego sam ponosan i ne razmišljam ni o kakvim transferima. Ovo je to doba godine kad se svašta provlači kroz medije, spominju se svakakve glasine. Bilo je nekih kombinacija, ali zna se kako to ide. Prijelazni rok je dug, trajat će još više od dva mjeseca - izjavio je Radeljić za Novi list, pa dodao:

Rijeka: Zagrijavanje igra?a uo?i utakmice Rijeka - Belupo | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Meni je u Rijeci prelijepo, a samo ako klub i predsjednik Damir Mišković budu zadovoljni nekom ponudom, onda ćemo se lako dogovoriti. Nema ničijeg sebičnog forsiranja nego zajednički interes. A ja mislim samo i isključivo na Rijeku i europske utakmice. Tko ne vjeruje, vidjet će kad krene sezona. Ili neka pita trenere i suigrače kako treniram i radim.

'Čeka nas jako težak put u Ligi prvaka'

Radeljić i ostatak momčadi prvenstveno se fokusiraju na Ligu prvaka. Posljednji su put igrali kvalifikacije za najelitnije europsko natjecanje 2017. godine, kada im je u četvrtom pretkolu, na posljednjoj prepreci za ulazak u skupine, put prema Ligi prvaka zaustavio Olympiakos. Ove sezone Olympiakos je izborio izravan plasman u Ligu prvaka, dok Riječane čeka dug i težak put koji počinje već u drugom pretkolu, u kojem će igrati protiv boljeg iz susreta Ludogorec - Dinamo Minsk.

- Mi vam na to gledamo vrlo jednostavno, dat ćemo sve od sebe, a kad je tako, onda je uvijek sve moguće. Istina da je do toga jako težak put, ali ova momčad živi za to, za taj plasman u skupine Lige prvaka. Ni kada sam bio u moldavskom Sheriffu nitko nije vjerovao u nas pa smo upravo to napravili. Ako sam mogao s Moldavcima, onda sigurno vjerujem da mogu i s Rijekom. Samo da budemo Rijeka kakva smo pokazali da znamo i možemo biti, ona koja svojim zajedništvom, svojom borbenošću zasluži i ono malo sreće koja je uvijek potrebna da se ostvari baš veliki rezultat. Opet, primjer nam je prošla sezona. Bilo je i posrtaja, ali nijednom nismo pali nego radili još jače. Pa nas je nagradilo. I sada smo prvaci Hrvatske koji prvu utakmicu sezone igraju u Ligi prvaka.

Radeljić je govorio i o obrani naslova prvaka Hrvatske.

- Teže je obraniti nego osvojiti, to znamo. I uvijek se mora puno toga poklopiti da nakon 36 kola budeš iznad svih. Ne sumnjamo da će nam sad biti još teže nego prošle sezone, ali Rijeka ne odustaje niti od jednog cilja i trofeja. Neka grizu svi protiv nas, neka žele srušiti prvake. Bit će i Rijeka još motiviranija, još žešća i čvršća. Idemo mi opet po sve! Pa ćemo vidjeti gdje ćemo doći - zaključio je Radeljić.