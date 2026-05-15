Radotić: Donio sam odluku o budućnosti. Vukovar? Dok oni budu igrali, čitat ću knjigu...

Tomislav Radotić, trener Osijeka, najavio je susret s Goricom u sklopu 35. kola HNL-a, ali je fokus javnosti ukrao odgovorima o svojoj budućnosti i disciplini u momčadi. Iako Varaždin drži ključeve njihove sudbine, Radotić se ne planira zamarati tuđim rezultatima.

- Čitat ću dobru knjigu dok oni igraju, baš kao i protiv Rijeke. Nismo naivni, znamo što nosi pozitivan rezultat Varaždina, ali ostali smo dužni sami sebi - poručio je strateg 'bijelo-plavih'.

Naglasio je kako očekuje kvalitetan nogomet bez obzira na kalkulacije. Osijek u utakmicu ulazi oslabljen ozljedama Barišića i Meije, dok Mikolčić ostaje pod suspenzijom do kraja sezone.

- Mikolčić nam izuzetno nedostaje, ali ne mogu prijeći preko nekih stvari. Ne bih bio svoj da popustim. Ja utječem na ponašanje u svlačionici i tu nema kompromisa - sigurno je rekao Radotić.

Što se tiče uvođenja svježe krvi, trener odbacuje teze o populizmu.

- Mlade igrače ne stavljam da bih promovirao sebe, već zato što su kvalitetni. Ako griješe, iza toga stojim ja - jasno je objasnio.

Najzanimljiviji dio pressice ticao se njegova ostanka na klupi sljedeće sezone. Iako je situaciju nazvao zahtjevnom, naglasio je da odluku već ima.

- Donio sam neke odluke i ove zadnje utakmice neće na njih utjecati, one su mi kao finale Lige prvaka. I dalje dolazim biciklom na posao, pijem kavu na istom mjestu i svakome mogu pogledati u oči jer radim sve u interesu Osijeka - zaključio je Radotić.