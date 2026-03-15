Radotić složio osječku obranu: Malenica već tri kola bez gola, a oduševio je zahvalni Kolumbijac

Osijek je nastavio niz bez poraza pod novim trenerom Tomislavom Radotićem. Domaći stručnjak u tri utakmice ima dvije pobjede i remi. Sve je počelo pobjedom protiv Vukovara na Opus Areni, kojom su Osječani preskočili suparnika na ljestvici. Potom su slavili i protiv Istre, a u subotu su remizirali sa susjedima na tablici, Goricom, u utakmici bez golova. Radotić je uspio prodrmati momčad i dovesti je do sigurne zone, što je bio i primarni cilj.

Najvažnije promjene koje je Radotić napravio u momčadi odnose se na obranu. Pod njegovim vodstvom Osijek još nije primio gol, a velike zasluge za to ima i Marko Malenica, koji se vratio na gol nakon što ga je Željko Sopić posjeo na klupu. Malenica mu se odužio na najbolji mogući način. Protiv Vukovara je obranio zicer dok je rezultat još bio otvoren, a isto je ponovio i protiv Gorice.

Dotad porozna obrana tako se stabilizirala. Sopić je vodio Osijek u 13 utakmica prvenstva i Kupa, a njegova je momčad samo tri puta sačuvala mrežu netaknutom. U tom razdoblju primili su čak 22 pogotka, gotovo gol i pol po utakmici. U tri susreta koja je vodio Radotić puno je eksperimentirao u posljednjoj liniji. Nijednom nije izveo istu četvorku u obrani, a priliku je dao i mladom Ivanu Kolariku, koji je debitirao protiv Istre.

Osijek i Gorica sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Protiv Gorice je, pak, na stopersku poziciju postavio Roka Jurišića. Nominalni lijevi bek već je igrao na stoperskoj poziciji, ali u sustavu s trojicom u zadnjoj liniji. Iako je građom nešto slabiji, pokazao je da može igrati i u sredini obrane, a fizičke nedostatke nadoknadio je borbenošću i agresivnošću.

Promjena se dogodila i u sredini terena, gdje je Radotić puno povjerenje dao Kolumbijcu Davidu Mejiji. Dok je kod Sopića bio rezerva, sadašnji trener dao mu je ključeve momčadi, a Mejía mu se za to odužio. Osim defenzivnim intervencijama, pokazao je kako može puno ponuditi i u napadu. Protiv Gorice dvaput je opasno zaprijetio, a još je impresivnije bilo to što je pokretao kontranapade jer je duge lopte precizno dijelio "šakom i kapom".

Ako Radotić zadrži Osijek u elitnom društvu, zaslužuje priliku nastaviti raditi s momčadi. Za sada ima status privremenog trenera, a već se špekulira da bi momčad u idućoj sezoni mogao preuzeti Tomislav Stipić. Ipak, Radotićev rad mogao bi mu donijeti i stalni posao jer je uspio u onom u čemu nisu uspjeli dokazani treneri poput Simona Rožmana i Sopića - razbuditi momčad koja ima kvalitetu napokon početi pružati partije kakve se od nje i očekuju. 