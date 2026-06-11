Obavijesti

Sport

Komentari 0
OGLASIO SE KLUB

Radotić više nije trener Osijeka: 'Dogovor ipak nije postignut'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Radotić više nije trener Osijeka: 'Dogovor ipak nije postignut'
Osijek i Slaven Belupo sastali se u 36. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Šok u Osijeku: Radotić dobio otkaz iako je spasio klub, a sada kreće utrka za novog trenera

Admiral

Nakon što je ispunio sve zadatke koje je imao i ostavio klub u HNL-u, Tomislav Radotić dobio je otkaz na klupi Osijeka. Klub se oglasio i priopćenjem na društvenim mrežama. Osijek za 10 dana kreće s pripremama te će morati naći novog trenera koji će povesti momčad u novu sezonu.

Osijek: NK Osijek i NK Lokomotiva sastali se u 32. kolu Prve HNL
Osijek: NK Osijek i NK Lokomotiva sastali se u 32. kolu Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

"Nogometni klub Osijek obavještava svoje navijače i širu javnost kako nismo uspjeli uskladiti vizije o daljnjem razvoju Kluba s trenerom Tomislavom Radotićem te suradnja neće biti nastavljena. Kako je na svom predstavljanju rekao novi sportski direktor Kenneth Zandvliet, s Radotićem se dosta razgovaralo o novom smjeru NK Osijek i uvjetima pod kojima bi trener ostao na toj dužnosti. Dogovor na kraju, ipak, nije postignut.

Radotić je preuzeo momčad potkraj veljače ove godine u zahtjevnom trenutku, s jasnom zadaćom - osigurati ostanak u elitnom razredu hrvatskog nogometa. To je sa svojim stručnim stožerom i ostvario, vodeći momčad u 13 prvenstvenih utakmica. Pritom smo zabilježili pet pobjeda, tri remija i pet poraza, uz prosječno osvojenih 1,38 bodova po utakmici.

Zahvaljujemo se Tomislavu Radotiću na njegovom angažmanu, profesionalnosti i svemu što je kroz svoj rad pridonio Nogometnom klubu Osijek. Želimo mu sve najbolje u nastavku trenerske karijere i privatnom životu.

Klupsko vodstvo u nadolazećim danima odlučit će tko će povesti momčad u novu sezonu", stoji u priopćenju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Vezni igrač stigao iz Hajduka u Kustošiju
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Vezni igrač stigao iz Hajduka u Kustošiju

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO 'Seksali smo se svaki dan. Milan je od mene tražio titule, a noge mi se odsijeku na terenu'
NOGOMETNA ZVIJEZDA OTVORENO

FOTO 'Seksali smo se svaki dan. Milan je od mene tražio titule, a noge mi se odsijeku na terenu'

Skandal s Melissom Sattom i Boatengom opet je buknuo: zbog jedne izjave godinama je krive za ozljede sportaša, a ona poručuje da je dosta seksističkih optužbi
FOTO Modrić i Vanja vjenčali se prije točno 15 godina. Evo tko je došao i kako je izgledala fešta
PRISJETITE SE

FOTO Modrić i Vanja vjenčali se prije točno 15 godina. Evo tko je došao i kako je izgledala fešta

Slavni hrvatski nogometaš Luka Modrić i njegova Vanja vjenčali su se u samostanu Majke Božje Lurdske u Zagrebu na današnji dan 2011. Trinaest mjeseci ranije, dok je ona bila trudna, imali su civilno vjenčanje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026