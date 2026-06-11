Radotić više nije trener Osijeka: 'Dogovor ipak nije postignut'

Nakon što je ispunio sve zadatke koje je imao i ostavio klub u HNL-u, Tomislav Radotić dobio je otkaz na klupi Osijeka. Klub se oglasio i priopćenjem na društvenim mrežama. Osijek za 10 dana kreće s pripremama te će morati naći novog trenera koji će povesti momčad u novu sezonu.

Osijek: NK Osijek i NK Lokomotiva sastali se u 32. kolu Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

"Nogometni klub Osijek obavještava svoje navijače i širu javnost kako nismo uspjeli uskladiti vizije o daljnjem razvoju Kluba s trenerom Tomislavom Radotićem te suradnja neće biti nastavljena. Kako je na svom predstavljanju rekao novi sportski direktor Kenneth Zandvliet, s Radotićem se dosta razgovaralo o novom smjeru NK Osijek i uvjetima pod kojima bi trener ostao na toj dužnosti. Dogovor na kraju, ipak, nije postignut.

Radotić je preuzeo momčad potkraj veljače ove godine u zahtjevnom trenutku, s jasnom zadaćom - osigurati ostanak u elitnom razredu hrvatskog nogometa. To je sa svojim stručnim stožerom i ostvario, vodeći momčad u 13 prvenstvenih utakmica. Pritom smo zabilježili pet pobjeda, tri remija i pet poraza, uz prosječno osvojenih 1,38 bodova po utakmici.

Zahvaljujemo se Tomislavu Radotiću na njegovom angažmanu, profesionalnosti i svemu što je kroz svoj rad pridonio Nogometnom klubu Osijek. Želimo mu sve najbolje u nastavku trenerske karijere i privatnom životu.

Klupsko vodstvo u nadolazećim danima odlučit će tko će povesti momčad u novu sezonu", stoji u priopćenju.