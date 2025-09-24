Raić Sudar: Mišković je vodio ozbiljne pregovore oko prodaje Rijeke, ali ništa nije potpisano

Rijeka novu sezonu nije otvorila na najbolji način. Aktualni prvak muči se s formom, što se jasno vidjelo u kvalifikacijskim utakmicama za Europu. Najprije su ispali od Ludogoreca (3-1) u borbi za Ligu prvaka, a potom na posljednjoj prepreci Europske lige od PAOK-a. U HNL-u nakon sedam kola drže porazno pretposljednje mjesto s bodom više od Vukovara.

Zbog loših rezultata smijenili su Radomira Đalovića, trenera koji im je prošle sezone donio dvostruku krunu, a na njegovo mjesto stigao je Victor Sanchez koji zasad nije uspio preokrenuti stanje. Uslijed svega, sve se više špekulira da je klub prodan ili barem u procesu prodaje.

Bill Foley, vlasnik nekoliko klubova među kojima je i stabilni engleski prvoligaš Bournemouth, pokazao je interes za kupnju. Iz Bournemoutha je stigao i napadač Daniel Adu-Adjei, što su mnogi protumačili kao potvrdu da je dogovor blizu. No, sportski direktor Darko Raić Sudar potvrdio je da od toga zasad nema ništa.

- Ništa nije potpisano, pitanje je hoće li do toga doći. U kontaktu sam s Damirom Miškovićem, vodili smo ozbiljne razgovore i otišli daleko. Znate kako je, dok se ne potpiše i dok se ne uplati novac, nema ništa. Još se ništa nije dogodilo, pitanje je hoće li se dogoditi - rekao je Sudar za Sportalo.

Pregovori su postojali, ali interes je postojao i prijašnjih godina, a Mišković tada nije prodavao Rijeku.

- Ljudi su dolazili na pregovore, pregledavali klub, komunicirali, njihovi odvjetnici radili svoj dio… I mi smo bili u kontaktu s njima, razgovarali o sportskom segmentu. Malo je to što mogu sada reći. Klub još nije prodan, Mišković je tu. Što će biti, to je pitanje za Miškovića - istaknuo je Sudar.

Sudar je otkrio i kakva je situacija s prodajom hrvatskog reprezentativca Tonija Fruka i Nike Jankovića.

- Mišković je ispregovarao otkup 50 posto prava od Fiorentine. To je bila naša želja. Bilo je upita, dosta razgovora, ali cilj je bio da zadržimo njega i još neke bitne igrače, kako bismo pokušali izboriti grupnu fazu Europe. Prodaja Jankovića bila je gotovo sigurna, ali se izjalovila. Znate i sami, puno se stvari mora poklopiti da bi sve strane bile zadovoljne i da bi se transfer realizirao. Mi smo klub koji mora prodavati, od toga živimo i tako punimo proračun. Na zimu ćemo sigurno prodati nekoga da bismo imali financijsku stabilnost do kraja sezone, jer bez toga ćemo imati problema.

Na kraju se osvrnuo i na povratak na Kantridu koji navijači Rijeke godinama zazivaju. Izašli su planovi, napravljena je i simulacija kako bi stadion trebao izgledati, ali gradnja još nije počela.

- To je priča koju Mišković gura već neko vrijeme. Ima projekt, ali sada je sve u fazi čekanja. Treba dobiti dozvole od grada, tu je i GUP, bez toga se ne može dalje. On ima želju to napraviti i čak ima investitore spremne ući u projekt. Ali bez papira i političke podrške teško je išta realizirati. Hoće li se to dogoditi, iskreno ne znam. Mišković vjeruje u tu priču i pokušat će sve da je ostvari. To mu je osobni cilj, volio bi to ostaviti Rijeci. Ali ne ovisi sve o njemu, ima još puno ljudi i čimbenika koji moraju stati iza toga - zaključio je Sudar.