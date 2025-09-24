Prodaja Fruka? Bilo je upita, dosta razgovora, ali cilj je bio da ga zadržimo. Prodaja Jankovića bila je gotovo sigurna, ali se izjalovila, kazao je sportski direktor Rijeke, Darko Raić Sudar
Raić Sudar: Mišković je vodio ozbiljne pregovore oko prodaje Rijeke, ali ništa nije potpisano
Rijeka novu sezonu nije otvorila na najbolji način. Aktualni prvak muči se s formom, što se jasno vidjelo u kvalifikacijskim utakmicama za Europu. Najprije su ispali od Ludogoreca (3-1) u borbi za Ligu prvaka, a potom na posljednjoj prepreci Europske lige od PAOK-a. U HNL-u nakon sedam kola drže porazno pretposljednje mjesto s bodom više od Vukovara.
Zbog loših rezultata smijenili su Radomira Đalovića, trenera koji im je prošle sezone donio dvostruku krunu, a na njegovo mjesto stigao je Victor Sanchez koji zasad nije uspio preokrenuti stanje. Uslijed svega, sve se više špekulira da je klub prodan ili barem u procesu prodaje.
Bill Foley, vlasnik nekoliko klubova među kojima je i stabilni engleski prvoligaš Bournemouth, pokazao je interes za kupnju. Iz Bournemoutha je stigao i napadač Daniel Adu-Adjei, što su mnogi protumačili kao potvrdu da je dogovor blizu. No, sportski direktor Darko Raić Sudar potvrdio je da od toga zasad nema ništa.
- Ništa nije potpisano, pitanje je hoće li do toga doći. U kontaktu sam s Damirom Miškovićem, vodili smo ozbiljne razgovore i otišli daleko. Znate kako je, dok se ne potpiše i dok se ne uplati novac, nema ništa. Još se ništa nije dogodilo, pitanje je hoće li se dogoditi - rekao je Sudar za Sportalo.
Pregovori su postojali, ali interes je postojao i prijašnjih godina, a Mišković tada nije prodavao Rijeku.
- Ljudi su dolazili na pregovore, pregledavali klub, komunicirali, njihovi odvjetnici radili svoj dio… I mi smo bili u kontaktu s njima, razgovarali o sportskom segmentu. Malo je to što mogu sada reći. Klub još nije prodan, Mišković je tu. Što će biti, to je pitanje za Miškovića - istaknuo je Sudar.
Sudar je otkrio i kakva je situacija s prodajom hrvatskog reprezentativca Tonija Fruka i Nike Jankovića.
- Mišković je ispregovarao otkup 50 posto prava od Fiorentine. To je bila naša želja. Bilo je upita, dosta razgovora, ali cilj je bio da zadržimo njega i još neke bitne igrače, kako bismo pokušali izboriti grupnu fazu Europe. Prodaja Jankovića bila je gotovo sigurna, ali se izjalovila. Znate i sami, puno se stvari mora poklopiti da bi sve strane bile zadovoljne i da bi se transfer realizirao. Mi smo klub koji mora prodavati, od toga živimo i tako punimo proračun. Na zimu ćemo sigurno prodati nekoga da bismo imali financijsku stabilnost do kraja sezone, jer bez toga ćemo imati problema.
Na kraju se osvrnuo i na povratak na Kantridu koji navijači Rijeke godinama zazivaju. Izašli su planovi, napravljena je i simulacija kako bi stadion trebao izgledati, ali gradnja još nije počela.
- To je priča koju Mišković gura već neko vrijeme. Ima projekt, ali sada je sve u fazi čekanja. Treba dobiti dozvole od grada, tu je i GUP, bez toga se ne može dalje. On ima želju to napraviti i čak ima investitore spremne ući u projekt. Ali bez papira i političke podrške teško je išta realizirati. Hoće li se to dogoditi, iskreno ne znam. Mišković vjeruje u tu priču i pokušat će sve da je ostvari. To mu je osobni cilj, volio bi to ostaviti Rijeci. Ali ne ovisi sve o njemu, ima još puno ljudi i čimbenika koji moraju stati iza toga - zaključio je Sudar.
