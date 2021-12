Ivan Rakitić na Dinamo, ždrijeb šesnaestine finala Europske lige nije bio naklonjen Zagrepčanima, poslao ih je na momčad koja godinama hara drugom po snazi europskom natjecanju. Sevilla je po svemu veliki favorit, no Ivan Rakitić s puno opreza govori o Dinamu.

- Što reći o ždrijebu, jako sam sretan i ponosan, bit će to dvije velike i teške utakmice. Lijepo je s jedne strane što igram protiv našeg kluba, protiv Dinama, ali i teško jer se moram boriti protiv našeg kluba. Volio bih više da smo se vidjeli u četvrtfinalu ili polufinalu, a ne već sada. Sretan sam što mogu doći u Hrvatsku, prvi put u klupskom natjecanju protiv našeg kluba i bit će u svakom slučaju jako jako interesantno - kazao je Rakitić za FavBet i dodao kako će to biti dvije jako teške i tvrde utakmice, otvorene do kraja:

- Mi ćemo morati odigrati naš najbolji nogomet, sasvim jasno, jer Dinamo je velika europska momčad koja zna igrati takve utakmice. Jako ih dobro poznajem, bit će sigurno jako puno razgovora s trenerom i klubom oko utakmice, sretan sam što na neki način dolazim kući i igram na svom Maksimiru. Bit će lijepo, ali i čudno, prvi put kao gost, ali bit će jako lijepo i emotivno iskustvo sigurno.

Ono što se mnogi pitaju kako će Maksimir dočekati Rakitića koji je upravo na tom stadionu mnogo puta uveseljavao navijače u dresu reprezentacije.

- Neka bude doček kakav ljudi koji dođu žele i procijene da treba biti. Ja se nadam sa svoje strane jako lijepom i dobrom dočeku, svi znaju koliko meni znači Hrvatska, naš nogomet i naši klubovi. Zato mi je jako žao što se moram boriti protiv svojih. Jedva čekam da budem opet doma, u Zagrebu i Maksimiru, i vjerujem da će sve biti dobro i pozitivno, jedva čekam utakmicu – zaključio je Rakitić.