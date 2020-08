Rakitić: Idemo po Ligu prvaka, moja je želja ostati u Barceloni

Ovo sada je kao kad ideš na Svjetsko prvenstvo sa svojom zemljom! Ne trebamo još razmišljati o završnom turniru u Lisabonu, nego o utakmici s Napolijem. Možemo osvojiti Ligu prvaka, kaže Ivan Rakitić

<p>Hrvatski nogometni reprezentativac <strong>Ivan Rakitić</strong> rekao je u intervjuu za španjolske novine <a href="https://elpais.com/deportes/2020-08-06/rakitic-perder-te-hace-pensar-mucho.html"><strong>El País</strong></a> kako namjerava i iduće sezone igrati za Barcelonu, odnosno do isteka svog ugovora, te da bi se osvajanjem Lige prvaka zaboravile sve loše stvari iz ove sezone.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Rakitić, između Primere i Lige prvaka - krstarenje</strong></p><p>- Uvijek sam govorio da želim. Ne trebam razmišljati na drugačiji način - odgovorio je 32-godišnji veznjak na pitanje da li želi nastaviti igrati za Barcelonu. Prvi dio sezone uglavnom je prosjedio na klupi, prvi put od kada je u ljeto 2014. došao u klub.</p><p>- Svatko tko me poznaje zna da ja želim igrati, to je ono što želim. Imam puno poštovanja prema svima, nisam se htio postavljati ispred drugih ili raditi nešto što bi moglo stvoriti loše ozračje u grupi - izjavio je Rakitić, koji je ove sezone igrao u 41 utakmici tijekom kojih je četiri puta asistirao i zabio gol.</p><p>Smatra da se njegov rad na terenu ne vidi dovoljno pa slava pripadne napadačima.</p><p>- Kada netko ne pogleda utakmicu kasnije pita - kako je završila i tko je zabio. Ne pita tko je igrao dobro, tko je spasio gol, oduzeo puno lopti. No, u momčadi svatko ima svoju ulogu. Ja bih volio driblati kao Messi ili zabijati kao Suárez, ali ovo je Barca i svatko ima svoje kvalitete. Ja sam ovdje kako bih pomogao, trčao, doprinio čime mogu u napadu i obrani - izjavio je.</p><p>U zadnje se vrijeme govori kako katalonski klub ima puno igrača koji su ušli ili prešli dob od 32 godine, poput Rakitića, <strong>Messija, Luisa Suáreza, Sergija Busquetsa</strong> i <strong>Gerarda Piquéa</strong>.</p><p>- No, to su igrači koje bi svatko htio. Mogu govoriti za sebe, pazim na sebe više nego ikada, pa se osjećam bolje nego ikada - istaknuo je.</p><p>U siječnju je na klupu sjeo <strong>Quique Setién</strong>, momčad je ispala iz kupa te nakon pauze zbog korona virusa izgubila i naslov španjolskog prvaka koji je otišao rivalu Real Madridu.</p><p>- Trener je došao u siječnju, izravno u natjecanje. Nakon toga smo bili zatvoreni u kućama zbog korona virusa. Ovo je ista grupa igrača, tek s pokojim novim nogometašem, pa moramo ostati pozitivni, jer sve što smo ranije ostvarili bilo je zato što smo se držali zajedno. Mi na terenu nastojimo što prije oduzeti loptu protivniku, već pred njegovim vratima, jer zbog svojih napadača možemo nanijeti puno štete. To je potrebno raditi zajedno, koordinirano, jer u slučaju da protivnik napravi kontru moramo trčati 70 metara unatrag. I tu imamo problema. Trebamo biti agresivniji i pametniji. Ponekad je potrebno napraviti prekršaj, nema veze ako se dobije poneki karton - rekao je Rakitić.</p><p>U subotu Barca igra doma uzvratnu utakmicu osmine finala Lige prvaka protiv Napolija nakon što je prvi susret završio 1-1. Osvoje li Katalonci to natjecanje, kao što je bio slučaj 2015. godine, bit će zaboravljene sve nevolje iz ove sezone, uključujući nesuglasice s upravom i kritike</p><p>- To tako funkcionira, a ovo je velika prilika, može se napraviti puno toga u kratko vrijeme. Ovo sada je kao kada ideš na Svjetsko prvenstvo sa svojom reprezentacijom. Ne trebamo još razmišljati o završnom turniru u Lisabonu, nego o utakmici s Napolijem. Spremni smo i možemo osvojiti Ligu prvaka - rekao je Rakitić.</p><p>Lisabon će ugostiti momčadi koje izbore četvrtfinale Lige prvaka, pa će na tamošnjem turniru biti odlučen novi prvak Europe.</p>