Rakitić: Messi, želim ti svako dobro, ali sutra se ja veselim

Ivan Rakitić odigrao je 93 utakmice za Hrvatsku, no nikad nije igrao protiv Argentine. U Baselu 2006. još nije igrao za reprezentaciju, debitirao je u rujnu 2007., a u Londonu 2014. igrala je momčad sastavljena uglavnom od igrača iz HNL-a.

- Jako je lijepo igrati protiv Argentine, posebno smo motivirani, želim igrati pravu utakmicu i ostvariti najbolji rezultat. Jedva čekam da počne i nadam se da oni neće uživati u utakmici kao mi - kratko je rekao Raketa.

Igra s Messijem već četiri godine, je li možda otkrio našim dečkima neki Messijev poseban trik.

- A što im mogu reći? Što ne znaju oni što zna cijeli svijet. On će sigurno imati svoje trenutke, to je neminovno. Protiv Islanda je imao osam udaraca prema golu, imao je čak i penal, no bila je to večer kad mu nije išlo.

Hoće li vam biti lakše igrati obzirom da znate Messija?

- Idemo mu pokazati da je Hrvatska jedna od najboljih na svijetu. Leo, želim ti sve najbolje u životu, ali ne sutra. Nadam se da će na kraju utakmice gledati nas kako se radujemo.

Jeste li se čuli s Messijem nakon Islanda, razmijenili koju poruku?

- Ne razgovaramo s ljudima iz drugih momčadi, niti ja niti on, fokusirani smo na uspjeh svoje reprezentacije. Messi ne samo da je motiviran za ovu utakmicu nego je supermotiviran. Kad igra za reprezentaciju uvijek igra s osmijehom. Nema tog igrača koji je ponosniji u dresu Argentine od Messija. Sve je dao za sebe za Argentinu na Svjetskom prvenstvu i to zaslužuje svaki respekt. Neki smatraju da bi se trebao čuvati za sljedeću utakmicu, ali on to ne radi i zato ga poštujem.

Možete li usporediti Modrića i Messija, obojica su vam suigrači, Luka u reprezentaciji, Messi u Barceloni.

- Potpuno su drugačiji igrači, u Barceloni je Messi daleko najvažniji igrač, najbolji, esencijalna figura. U Hrvatskoj je to Modrić, on nas vodi, on daje tempo momčadi, njegova riječ se sluša u svlačionici. Kad bih bio trener,obojicu bih imao u momčadi. Messi je za mene najbolji igrač svih vremena.

