Rakitić: Moj oproštaj? Znate kako je to. Gledaš i srce te boli

Ostalo je samo šest dana do početka Svjetskog nogometnog prvenstva u Kataru, a Hrvatska će na novom Mundijalu braniti srebrnu medalju iz Rusije. Jedan od najboljih igrača 'vatrenih' u Rusiji bio je Ivan Rakitić (34), koji se prije tri godine oprostio od reprezentacije.

POGLEDAJTE VIDEO: Rakitić se oprostio

Rakitić je za Hrvatsku odigrao 85 utakmica, a za Sportske novosti rekao je da je još otvorena rana nakon odlaska iz reprezentacije, koju još uvijek vjerno prati i gleda.

- Znate kako je to, gledaš i srce te boli. Tako nije samo sada, tako će biti i za pet, šest, deset i dvadeset godina. Uvijek. Kad si jednom dio te obitelji, kad si imao priliku predstavljati svoju državu, boje i ljude, to je nezaboravno. Ništa ne može zatomiti, niti zamijeniti taj osjećaj. To će biti tako za sva vremena. No, nekad dođe taj trenutak kad treba odlučiti o oproštaju - rekao je Rakitić.

Kakvi su mu planovi za vrijeme SP-a?

- Uživati sa ženom i djecom i navijati za naše.

I ovu sezonu Rakitić vodi Sevillu kao njen kapetan, ali njegova se momčad nalazi tek na 18. mjestu La Lige sa samo dvije pobjede u 14 kola.

