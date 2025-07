Rakitić na udaru navijača Barce jer je stao u zaštitu prijatelja: 'Ma njegovo je mišljenje sr..e'

Ivan Rakitić (37) u četvrtak je i službeno predstavljen kao tehnički direktor Hajduka. Dva tjedna nakon što je obznanio kraj igračke karijere, bivši hrvatski reprezentativac tako je započeo novu stranicu u karijeri, a na Poljudu će biti desna ruka novom sportskom direktoru Goranu Vučeviću. Obojica su u bogatoj karijeri igrali za Barcelonu. U Hajduku se tako okuplja pravi mali “Katalonski tim” jer je za šefa skautske službe stigao Pep Boada, koji je godinama radio u La Masiji.

Iako je Rakitić u katalonskom divu ostavio dubok trag tijekom šest godina igranja na Camp Nouu, sada je nakratko dospio u nemilost navijača. Razlog tome je što je stao u svojevrsnu zaštitu velikog prijatelja i bivšeg suigrača Marca Ter Stegena. Španjolski novinari pitali su Rakitića tko bi, po njegovu mišljenju, trebao braniti - Ter Stegen ili nova akvizicija Barcelone, Joan Garcia.

- Vrlo lako pitanje, Ter Stegen bi branio - rekao je Raketa, a ta izjava nije se nimalo svidjela navijačima.

Navijači smatraju da je Nijemac angažirao bivše suigrače kako bi na neki način lobirali za njega da brani sljedeće sezone. Komentari ispod objave Rakitićeve izjave nisu mu bili blagonakloni:

"Nismo više u 2015. godini."

"Ivan je puno dao za klub, ali ovo je glupost. Samo brani prijatelja."

"Ne čudi me što Rakitić to kaže, navodno se s njim najbolje slagao. Ali u svakom slučaju, uz to rečeno, njegovo mišljenje je s*anje, uopće nije objektivan."

Ter Stegen se našao u nemilosti navijača još prošle godine, a val nezadovoljstva eksplodirao je ove sezone kada je na gol stao Wojciech Szczęsny, s kojim su navijači bili izuzetno zadovoljni. Na X-u (bivšem Twitteru) čak se pojavila kompilacija od dva sata svih pogrešaka koje je Ter Stegen napravio u 11 sezona provedenih u klubu. Video je ubrzo postao hit, a uskoro je izašao i nastavak koji je trajao sat i 45 minuta.

Ter Stegen ima ugovor do 2028. godine i visoku plaću, a dolaskom Garcije izgledno je da će izgubiti mjesto u početnom sastavu. Ispred njega bi se mogao naći i Szczęsny. Time bi njemački golman postao veliki uteg za Barcelonu, koja se još uvijek muči s financijskim problemima, a njegov ugovor od 6,5 milijuna eura godišnje postao bi previsok za golmana koji je tek treća opcija.