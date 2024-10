Rakitić: Ne razumijem kako HNL klubovi nisu bolji u Europi. Za mene je Hajduk pun pogodak

Ivan Rakitić (36) blista od sreće nakon transfera u Hajduk. Legendarni hrvatski nogometaš otišao je iz Seville, u kojoj ima status legende, prošle zime, a nakon kratke avanture u Saudijskoj Arabiji, Rakitić je ostvario ono što je dugo planirao i pridružio se Hajduku.

S "bilima" nije mogao poželjeti bolji početak. Momčad Gennara Gattusa vodeća je u prvenstvu s 27 bodova u 11 utakmica, šest više od drugoplasirane Rijeke. Rakitić je dao intervju za službenu stranicu HNS-a, u kojem je dolazak u Hajduk opisao kao pun pogodak.

- Uživam, istina je. Za Hajduk, Split i Hrvatsku imam samo najljepše riječi. Sretan sam i prezadovoljan, ne samo ja, već i cijela moja obitelj. Jednom riječju, uživamo! Hajduk i Split su bili pun pogodak. Jedva se čekam svako jutro probuditi i otići na trening na Poljud.

Rakitić ističe kako želi nešto vratiti hrvatskom nogometu dok i dalje ima žar i želju za igrom na profesionalnoj razini.

- To je najbolje što postoji. Ako jednom izgubiš želju, onda se najbolje odmah ostaviti nogometa. Dok u sebi imaš žar, a ja ga stvarno osjećam, želim nešto vratiti Hrvatskoj i hrvatskom nogometu koji su mi sve dali. Zato sam i došao u Hajduk. Faza prilagodbe na HNL... Meni je jedino trebalo treninga i ritma jer sam u Saudijskoj Arabiji ozlijedio mišić i oporavak je potrajao duže negoli sam očekivao. U meni još uvijek gore želja i vatra, upoznajem stadione na kojima nisam igrao, gradove u kojima nisam bio i baš mi je lijepo.

Rakitić: Površno sam pratio HNL prije nego što sam došao u Hajduk

Priznao je kako nije puno pratio HNL prije dolaska u Hajduk.

- Iskreno, samo površno, pogledao bih neke derbije kad se vodila borba za naslov prvaka. Međutim, kad je postalo sigurno da dolazim u Hajduk, odmah sam s mojom ekipom prošao sve portale koje sam mogao kako bih bio upoznat s ligom u kojoj ću igrati.

Ovo što je doživio u Splitu nije vidio ni u Barcelonu.

- Imao sam sreću i čast igrati u Barceloni, jednom od najvećih klubova na svijetu, ali ovakvu ljubav i pripadnost klubu Splićana prema Hajduku još nisam doživio. Nekad ta ljubav i predanost mogu biti mač s dvije oštrice, ali prelijepo je to vidjeti iz dana u dan. Uostalom, kad mi dođu u Split prijatelji iz Španjolske ili Njemačke, ne mogu vjerovati kolika je to ljubav navijača prema klubu i ne mogu se nauživati ispunjenih poljudskih tribina.

Šaljivo je opisao njegov odnos sa suigračima.

- Ovi mlađi bi sa mnom trebali biti na “vi”, ali malo su se opustili pa smo na “ti”, ha, ha, ha... Šalim se malo, ozračje u svlačionici je stvarno fenomenalno, poštujemo se, nema podjele na mlade i stare, funkcioniramo savršeno.

Kaže kako mu nikad nije problem odvojiti sekundu za trenutak s obožavateljima.

Rakitić: U Splitu živim kao u Barceloni

- Uvijek sam živio isto. I u Barceloni, i u Splitu. Uvijek sam bio spreman za fotografiranje i potpisivanje autograma, nikad mi nije teško. Ja i ovdje u Splitu odem u trgovinu, prošetam gradom, popijem kavu... I uvijek rado popričam s ljudima koji mi priđu, uvijek sam bio takav. Mogu reći da sam u Splitu čak i popularniji, ali to me uvijek sve lijepo i drago. To mi je zadovoljstvo. Split i Barcelona su geografski možda kompatibilniji jer su oba grada na moru, ali kad je u pitanju način života, onda Split i Sevilla imaju puno više sličnosti. Mentalitet ljudi je jako sličan, otvoreni su i srdačni, veseli, vole se družiti, sjesti i popričati... Od prvog dana u Splitu mi je prekrasno, mojoj supruzi i kćerima također. Uostalom, supruga je inzistirala na dolasku u Split i Hrvatsku, ja sam samo dao zeleno svjetlo.

Rakitić je Gattusa upoznao dok je igrao u Španjolskoj, a legendarni Talijan bio je na klupi Valencije.

- Igrao sam protiv njega kad je bio trener Valencije, odmah se vidjelo da je duboko u svemu tome, da je predan poslu koji radi, maksimalno posvećen momčadi. Veliki je radnik, a naša je komunikacija fantastična. Imamo isti cilj i maksimalno smo posvećeni kako bismo do njega došli. Od mog prvog dana u Hajduku naš je odnos uistinu fantastičan, velika mi je čast surađivati s tako kvalitetnom osobom i velikim profesionalcem. Kod obojice je izražena velika ljubav prema nogometu pa nam je puno lakše.

Ne želi prenagliti s najavama o tituli prvaka.

- Polako... Tek je počelo, pred nama je još puno utakmica bi borbe. Bit će i lijepih i manje lijepih trenutaka, bit će utakmica u kojima nećemo biti najbolji, to je normalno. Uostalom, prvak na kraju bude momčad koja je tijekom sezone najkonstantnija. Na tom tragu moramo naći našu snagu, najbitnije je da u svakoj utakmici damo maksimum i ne razmišljati o tome što će biti za šest mjeseci, nego o prvoj sljedećoj utakmici. Svaki vikend je novi izazov. Svi imamo istu želju, pobjeđivati u svakoj utakmici, a rezultat će, ako budemo pravi, doći sam od sebe. Na svakom treningu moramo njegovati zajedništvo, a onda to prenijeti na utakmicu. Liga je fantastična, ugodno sam iznenađen. Treneri i igrači su fantastični, ima puno talenta, dobro se igra, u dobrom ritmu. Ne razumijem jedino zašto naši klubovi nisu uspješniji u Europi, ali vjerujem da je pitanje vremena kad ćemo probiti led i biti zastupljeniji u europskim natjecanjima. Mislim da je to sasvim realno očekivati. I nisam suglasan s onima koji kažu da nam je liga lošija u odnosu na prijašnja razdoblja, moje je mišljenje da je HNL svake godine sve bolji i da smo na pravom putu.

Veseli se dolasku "vatrenih" na Poljud.

“Naravno da pratim rezultate i gledam utakmice, reprezentacija je bila i bit će moja najveća ljubav. U kontaktu sam s puno bivših reprezentativnih suigrača, a drago mi je da je Sve je više mojih suigrača iz Hajduka na pragu reprezentacije. Drago mi je da su na pravom putu, uvijek ću im pomoći savjetom. A naravno da Vatreni uvijek u meni imaju najvećeg navijača, drago mi je da dolaze u Split i na Poljud i da ću opet biti uz njih”.