Rakitić: Nismo mi danas izgubili titulu. Budućnost? Moram sjesti i vidjeti što kaže moja obitelj

Hajduk je na Šubićevcu pobijedio Šibenik s 1-0. Iako su "bili" ostvarili pobjedu, to nije bilo dovoljno da prekinu 20-godišnji post bez titule u HNL-u. Jedan od najboljih igrača utakmice bio je iskusni veznjak Ivan Rakitić.

Rakitić se oglasio: 'Nisam donio odluku. Još ima posla prije nego što objesim kopačke o klin...'

- Nismo mi danas izgubili prvenstvo, izgubili smo ga u zadnjih mjesec i pol dana, kada u šest utakmica nismo upisali niti jednu pobjedu. Zaboravili smo pobjeđivati. Puno toga smo napravili dobro, ali nedostajalo je iskustva, znanja što raditi u svakom trenutku. Šteta. Vidjelo se da su odlučivali mali detalji, nije bilo dovoljno... Hvala svim suigračima koji su se borili do kraja. Imamo puno mladih, interesantnih igrača koji će biti budućnost - rekao je Rakitić.

Šibenik: Šibenik i Hajduk sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Osvrnuo se i na pitanje hoće li karijeru nastaviti u Splitu:

- Budućnost? Vidjet ćemo. Idem se odmoriti, sjest ću sa ženom i djecom pa ćemo odlučiti.

Hajduk na titulu čeka već 20 godina. Gdje je, po njegovu mišljenju, problem?

– Treba nam stabilnost, pravi projekt. Ne može se svake dvije godine mijenjati sve oko kluba, treba vjerovati pravim ljudima. Koliko god to glupo zvučalo, napravili smo iskorak. Do zadnjeg kola bili smo u borbi za naslov. Zadnjih godina to nije bio slučaj. Imamo puno dobrih, talentiranih mladih igrača. Treba vremena da se stvari poslože.

Komentirao je i odlazak trenera Gennara Gattusa:

– Mister nam je postao prijatelj za cijeli život. Živi u Španjolskoj, bit ćemo blizu jedan drugome. Želim mu se zahvaliti na svemu što je učinio za mene i sve nas. Svi mu se moramo zahvaliti – velikom čovjeku.

Na pitanje hoće li im Gattuso biti blizu cijele godine ili samo pola, Rakitić je uz osmijeh odgovorio:

– Ne znam što reći na to. Za klub je najvažniji kontinuitet. Ne možeš ženu mijenjati svaka dva-tri dana. Ajmo se skupiti, svi volimo Hajduka... Idemo napraviti da Hajduk igra Europu puno godina. To je cilj svih nas. Zahvala Torcidi, uvijek su uz nas. Možda su među tri-četiri najbolje navijačke skupine na svijetu. Na nama je da im se za tu vjernost odužimo titulom – zaključio je Rakitić.