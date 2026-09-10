Rakitić o Modriću: Dosta je više pitanja kada će u mirovinu, on je i dalje zaljubljen u nogomet

Ivan Rakitić nije zaboravio rođendan svog dugogodišnjeg reprezentativnog suigrača i velikog prijatelja Luke Modrića. Bivši hrvatski reprezentativac javio se kapetanu Hrvatske videopozivom nakon treninga u Milanu i čestitao mu 41. rođendan. Njih dvojica i nakon završetka zajedničkog reprezentativnog razdoblja ostali su u vrlo bliskom kontaktu, a Rakitić je za Gazzettu dello Sport govorio o Modrićevoj novoj talijanskoj avanturi, njegovoj nevjerojatnoj dugovječnosti, ali i ambicijama Milana u novoj sezoni.

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Za Rakitića nije nikakvo iznenađenje što Modrić i u 41. godini ima važnu ulogu u momčadi Milana. Tajna, smatra, nije nikakva posebna formula, već nevjerojatna razina profesionalizma.

- Kad ga vidite kako igra, jasno je da je i dalje zaljubljen u nogomet. Sretan je na terenu i oči mu sjaje kao djetetu. Za njega su godine samo broj jer je nevjerojatan profesionalac. Živi kao vrhunski sportaš i zato se brzo oporavlja. Možda ne kao s 22 godine, ali pazi na svaki detalj: od prehrane i odmora do oporavka nakon utakmice i prevencije ozljeda. Kad ništa ne prepuštate slučaju, lakše je održati dugu karijeru - rekao je Rakitić

Rakitić posebno cijeni ono što Modrić donosi na terenu. Smatra da je riječ o igraču čije se kvalitete rijetko pojavljuju u nogometu.

- Ne znam kad će se opet roditi netko s takvim vještinama. Gledao sam utakmicu Juventus - Milan i potvrdio je da je ključan za momčad. On je apsolutni vođa. On je jamstvo kvalitete i izvlači najbolje iz suigrača - naglasio je pa dodao:

- Ali pustimo pitanja o mirovini i uživajmo u njegovoj igri dok možemo. Ne samo navijači Milana i Hrvatske, nego svi koji vole nogomet. Netko poput Modrića je bogatstvo ovog sporta. On je nogometni čarobnjak.

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Prošla sezona za Modrića i Milan nije bila jednostavna. Klub je prolazio kroz krizu, a hrvatski veznjak imao je i problema s ozljedom. Milan je na kraju ostao bez plasmana u Ligu prvaka.

- Kraj prošle sezone bio je stvarno težak za Luku. Milan je bio u krizi, a on je morao pauzirati zbog bolne i nezgodne ozljede. Bilo je razočaravajuće što nisu ušli u Ligu prvaka, ali na Svjetsko prvenstvo je svejedno došao pun energije i dao svoj doprinos kao i uvijek. Ako nemate mentalitet vrhunskog igrača, teško je sve to resetirati u nekoliko dana - rekao je.

Modrić je ranije poručio da s Milanom želi osvojiti trofej. Rakitić uopće ne sumnja da će njegov prijatelj pokušati ostvariti taj cilj.

- Budite sigurni da hoće. On je rođeni pobjednik i kad nešto zacrta, to i ostvari. On može sve, a kad pomislite da je nešto nemoguće, baš tada pruža najviše i iznenadi vas. Milan ima jaku ekipu i stručnog trenera. Dobro su radili preko ljeta i ako ovako nastave, mogu se boriti za naslov. U Italiji je teško odrediti favorita. Inter je zadnjih godina uglavnom bio na vrhu i osvojio tri naslova u zadnjih šest sezona, ali tu su i Napoli, Juventus, Roma, Milan, pa i Atalanta i Como, koji će igrati u Europi. Ti su klubovi ostvarili velik napredak - dodao je Rakitić.

Govorio je zatim o Comu i Fabregasu

- Vidjet ćemo kako će izdržati pritisak igranja u Serie A i Ligi prvaka istovremeno, ali zbog nogometa koji su pokazali zadnjih godina, Fabregas već sada zaslužuje kip ispred stadiona u Comu. Teško je spojiti rezultate i atraktivnu igru kao što on to radi. To pokazuje da je poseban trener, da ima jasne ideje i da ih zna prenijeti ekipi - rekao je pa se osvrnuo na Martina Baturinu:

- Martin je u zadnjih šest mjeseci napravio ogroman iskorak, postao je kompletniji i konstantniji. Više zabija, ali najvažnije je da donosi prevagu na terenu.To je njegova zasluga, ali i Fabregasova, jer on ti uđe u glavu i pomaže ti da nadiđeš vlastite granice.

Rakitić očito neće ostati samo na telefonskim i videopozivima. Najavio je da uskoro planira doći u Milano i pogledati Modrića uživo na San Siru.

Uskoro dolazim na San Siro gledati Luku i navijati za njega. On ostaje 'moj' kapetan Hrvatske i, prije svega, prijatelj. Nadam se da je sretan i da će još pobjeđivati. On je... nogomet - zaključio je Raketa.

