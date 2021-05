Nakon što su Real Madrid i Sevilla odigrali 2-2 u nedjelju navečer u španjolskom prvenstvu, hrvatski veznjak Ivan Rakitić rekao je kako će se njegova Sevilla u preostala tri kola boriti za naslov, dok je Luka Modrić poručio kako se s Realom nada obrani pehara prvaka Španjolske.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Čini mi se da smo mi bili bliže pobjedi u ovoj utakmici. Odigrali smo odlično prvo poluvrijeme, no oni su bili bolji u drugom dijelu. Borili smo se s jednom od najboljih momčadi u ligi, a upravo je to naš cilj, boriti se ravnopravno s najvećima - izjavio je 33-godišnji Rakitić.

On je u Madridu u 22. minuti asistirao Fernandu za 0-1, a Real je izjednačio u 67. minuti preko Marca Asensija. Rakitić je iz penala doveo Sevillu u novo vodstvo od 1-2 u 74. minuti.

- Po meni je to bilo jasno igranje rukom igrača Real Madrida. Ruka je ruka bez obzira je li to bilo namjerno ili slučajno igranje rukom, ali u ovakvim slučajevima svatko interpretira to na svoj način, pa možemo raspravljati o tome. Smatram da je sudac dobro procijenio pa brzo možemo završiti s tom temom. Sad nam je VAR bio sklon, a prošli ponedjeljak nije - dodao je.

Tri kola prije kraja prvenstva Atletico ima 77 bodova, Real Madrid i Barcelona po 75, a Sevilla 71 bod pa sve četiri momčadi i dalje imaju priliku postati prvakom Španjolske.

- Trebamo biti ponosni na ovo što radimo, borit ćemo se do samog kraja - poručio je Rakitić koji je igrao do 88. minute.

U četvrtoj minuti sučeve nadoknade Sevillin igrač Carlos je nakon udarca Realovog veznjaka Tonija Kroosa skrenuo loptu u vlastitu mrežu za konačnih 2-2.

- Dopustili smo da nam odu dva boda. Igramo bolje, ali nismo uspjeli - izjavio je 35-godišnji Modrić.

Real je nakon poraza od Chelseaja u polufinalu Lige prvaka bio i pred gubitkom druge utakmice zaredom.

- Nije nam bilo lako ući u utakmicu, a penal nakon Militaovog igranja rukom je bila nesreća, jedan nesretni potez. Ako je sudac to tako vidio i dosudio, ne mogu reći više od toga - rekao je Modrić.

- U drugom poluvremenu smo dali sve od sebe da pobijedimo i šteta što u tome nismo uspjeli. No dobro, i dalje smo u igri za naslov, borit ćemo se do samog kraja.

Modrić je na travnjaku proveo 68 minuta.

- Dobro se osjećam. Čitava ekipa ima sada veliku želju odigrati tri preostale utakmice, nastojat ćemo pobijediti u sve tri i pratiti kako će odigrati naši konkurenti za naslov. Htjeli smo ovisiti sami o sebi, u tome nismo uspjeli, pa je sada čudan osjećaj. Ali svakako moramo misliti na sebe same u preostalim utakmicama, te se fokusirati na svoju igru - rekao je Modrić.

U subotu su Barcelona i Atletico odigrali 0-0.

- Vidjeli smo da svi gube bodove pa je potrebno imati vjere - zaključio je Modrić koji s Real Madridom brani naslov prvaka Španjolske.