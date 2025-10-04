Rakitić: Ronaldo me zvao da mu dođem u klub. Žalim što nisam

Bivši hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić (37) uz kapetana Luku Modrića (40) bio je jedan od ključnih igrača reprezentacije. Iako je rođen u Švicarskoj, odlučio je igrati za "vatrene" i bio je dio generacije koja je ostvarila najveći uspjeh u povijesti osvajanjem srebrne medalje na Mundijalu u Rusiji 2018.. Modrić i Rakitić su za reprezentaciju zajedno odigrali 84 utakmice. U intervjuu za talijansku La Gazzettu dello Sport, Rakitić se osvrnuo na dijeljenje svlačionice i prijateljstvo s Modrićem.

- Nije čovjek koji puno priča, ali kada priča, morate biti vrlo oprezni. Nikada ne viče, već daje jasne upute. Voli šale, ali kada stvari postanu ozbiljne, vrlo je usredotočen i obraća pažnju na svaki detalj - rekao je Rakitić i dodao:

- Luka je jako sretan, pozvao me u Milano, kaže da je nogomet jako drugačiji od Španjolske, ali se odlično provodi. Jako je sretan sa suigračima i životom u Italiji, njegova obitelj uživa u ovom novom poglavlju. Za sve ovo može zahvaliti Igliju Tareu, on ga je doveo u Milan - otkrio je Rakitić.

Modrić je ovog ljeta prešao u dres Milana nakon dugih 12 godina u "kraljevskom klubu", a i dalje je u odličnoj formi što potvrđuju posljednje utakmice "rossonera".

- Mislio sam da će završiti u Real Madridu, ali kao prijatelju i bratu, vidjeti ga u Milanu donosi mi neizmjernu radost. Slavit ću sve njegove pobjede, i osobne i momčadske, kao da su moje. Morate shvatiti da se Luka potpuno razlikuje od drugih po svom načinu života i rada. Nogomet je danas mlađi nego u prošlosti, ali onima koji rade jako dobro, samo onima koji rade jako dobro, daje priliku da produže karijeru. Modrić razumije igru ​​i svaki dan fizički radi, zapravo je sada bolji nego ikad - izjavio je.

Rakitić je karijeru započeo u Baselu, a onda je prešao u Schalke, ali najveći trag ostavio je u La Ligi gdje je igrao za Sevillu i Barcelonu. Na kraju karijere potpisao je za Hajduk, ali godinama se pričalo o mogućem transferu u Juventus.

- Istina je da me Cristiano Ronaldo nazvao 2019. i rekao "Dođi s nama u Juventus". I reći ću vam istinu, volio bih igrati u Italiji, to mi je žao što nisam ostvario u karijeri. Jako se divim talijanskom nogometu i vašem načinu života, a također sam i najveći obožavatelj Gattusa koji me prošle godine trenirao u Hajduku. Imate sjajnog trenera, on će stići tamo gdje svi želite - poručio je.

Prelazak u talijansku Serie A se nije nikad dogodio.

- Razlog je djelomično visoka cijena transfera i onako sam bio u u Barceloni. Bio sam sretan čovjek, igrao sam u Barçi, a zatim sam se vratio u Sevillu i Hajduk. Bilo bi fascinantno, ali svejedno je bilo lijepo - rekao je.

Prošlog ljeta objavio je poruku na Instagramu koja je izazvala lavinu reakcija kod navijača "stare dame".

- Objavio sam poruku sreće na Instagramu Luki, slučajno koristeći anti-Juveov uzvik. Nisam znao, ispričao sam se. Imam veliko divljenje prema Juventusu - objasnio je Rakitić.