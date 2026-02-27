Tijekom izvlačenja kuglica našalio se da ih teže otvara zbog kreme za ruke, no brzo je nastavio s poslom i izvukao niz derbija već u prvoj nokaut-rundi
Rakitić se mučio s kuglicama i nasmijao Nyon. Nedostaje mi borba za ovaj trofej, poseban je
Bivši hrvatski reprezentativac i osvajač Lige prvaka, Ivan Rakitić, sudjelovao je kao počasni gost na ždrijebu osmine finala Liga prvaka održanom u sjedištu Uefe u Nyonu. U ulozi tehničkog direktora Hajduk pomogao je pri izvlačenju parova, a pritom se prisjetio igračkih dana i podijelio razmišljanja o najjačem klupskom natjecanju na svijetu.
- Nevjerojatna sjećanja vežu me uz pokal Lige prvaka. Sjajno je vratiti se i vidjeti ga, a zasigurno će svima tako biti i boriti se za njega. Osjećam se ponosno jer sam ga osvojio i svima koji će se ove sezone boriti za njega želim svu sreću. Najbolji je osjećaj imati taj trofej u rukama - rekao je Rakitić.
Osvrnuo se i na novi format natjecanja:
- Prvenstveno ga želim pohvaliti. Sve ove emocije koje se događaju kroz njega su nevjerojatne. Posljednje utakmice bile su pravo uživanje. Sada, kao navijač, uživam u novom formatu.
Rakitić je ujedno i ambasador Uefine organizacije za djecu te naglašava važnost rada s najmlađima.
- Prvenstvo, odlično je biti dio te obitelji. I sam sam otac dvije curice i znam koliko zadovoljstva donosi vidjeti djecu kako uživaju. Želim svima pružiti to iskustvo. Znam da ljudi koji se time bave rade odličan posao i nadam se da ćemo u budućnosti putovati i obradovati još djece. Imao sam priliku igrati nogomet s tom djecom i drago mi je da mogu pomoći.
Ceremonija ždrijeba dobila je dodatnu dinamiku upravo zbog Rakitićeva sudjelovanja. Tijekom izvlačenja kuglica našalio se da ih teže otvara zbog kreme za ruke, no brzo je nastavio s poslom i izvukao niz derbija već u prvoj nokaut-rundi.
Aktualni europski prvak Paris Saint-Germain u osmini finala igrat će protiv Chelseaja, koji je također nedavno osvajao Ligu prvaka. Najzvučniji okršaj donosi dvoboj Reala i Manchester Cityja, koji će se u nokaut-fazi susresti drugu sezonu zaredom. Time se nastavlja niz njihovih međusobnih duela jer su se i tri godine prije toga sudarali u četvrtfinalu te dvaput u polufinalu.
U ostalim parovima Galatasaray ide na Liverpool, Atalanta na Bayern, dok će Newcastle odmjeriti snage s Barcelonom. Susret Atletico Madrid i Tottenham također obećava neizvjesnost. Posebnu pozornost privlači norveški Bodo/Glimt, koji ima realnu priliku izboriti četvrtfinale jer je dobio Sporting u ždrijebu, dok posljednji par čine Bayer i Arsenal.
