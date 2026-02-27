Rakitić se mučio s kuglicama i nasmijao Nyon. Nedostaje mi borba za ovaj trofej, poseban je

Bivši hrvatski reprezentativac i osvajač Lige prvaka, Ivan Rakitić, sudjelovao je kao počasni gost na ždrijebu osmine finala Liga prvaka održanom u sjedištu Uefe u Nyonu. U ulozi tehničkog direktora Hajduk pomogao je pri izvlačenju parova, a pritom se prisjetio igračkih dana i podijelio razmišljanja o najjačem klupskom natjecanju na svijetu.

- Nevjerojatna sjećanja vežu me uz pokal Lige prvaka. Sjajno je vratiti se i vidjeti ga, a zasigurno će svima tako biti i boriti se za njega. Osjećam se ponosno jer sam ga osvojio i svima koji će se ove sezone boriti za njega želim svu sreću. Najbolji je osjećaj imati taj trofej u rukama - rekao je Rakitić.

Osvrnuo se i na novi format natjecanja:

- Prvenstveno ga želim pohvaliti. Sve ove emocije koje se događaju kroz njega su nevjerojatne. Posljednje utakmice bile su pravo uživanje. Sada, kao navijač, uživam u novom formatu.

Rakitić je ujedno i ambasador Uefine organizacije za djecu te naglašava važnost rada s najmlađima.

- Prvenstvo, odlično je biti dio te obitelji. I sam sam otac dvije curice i znam koliko zadovoljstva donosi vidjeti djecu kako uživaju. Želim svima pružiti to iskustvo. Znam da ljudi koji se time bave rade odličan posao i nadam se da ćemo u budućnosti putovati i obradovati još djece. Imao sam priliku igrati nogomet s tom djecom i drago mi je da mogu pomoći.

Foto: uefa

Ceremonija ždrijeba dobila je dodatnu dinamiku upravo zbog Rakitićeva sudjelovanja. Tijekom izvlačenja kuglica našalio se da ih teže otvara zbog kreme za ruke, no brzo je nastavio s poslom i izvukao niz derbija već u prvoj nokaut-rundi.

Aktualni europski prvak Paris Saint-Germain u osmini finala igrat će protiv Chelseaja, koji je također nedavno osvajao Ligu prvaka. Najzvučniji okršaj donosi dvoboj Reala i Manchester Cityja, koji će se u nokaut-fazi susresti drugu sezonu zaredom. Time se nastavlja niz njihovih međusobnih duela jer su se i tri godine prije toga sudarali u četvrtfinalu te dvaput u polufinalu.

U ostalim parovima Galatasaray ide na Liverpool, Atalanta na Bayern, dok će Newcastle odmjeriti snage s Barcelonom. Susret Atletico Madrid i Tottenham također obećava neizvjesnost. Posebnu pozornost privlači norveški Bodo/Glimt, koji ima realnu priliku izboriti četvrtfinale jer je dobio Sporting u ždrijebu, dok posljednji par čine Bayer i Arsenal.