Rangnick tvrdi: 'Ronaldo ostaje' No, je li se možda rano zaletio?

Cristiano Ronaldo ima još godinu dana ugovora i koliko znam, ostat će u klubu i sljedeće sezone, rekao je privremeni trener Manchester Uniteda Ralf Rangnick, koji će po kraju sezone preuzeti poziciju sportskog direktora, dok će na klupu 'crvenih vragova' sjesti Erik ten Haag.

Pogledajte video:

Najbolji strijelac u povijesti nogometa je nakon pobjede protiv Brentforda, odnosno posljednje utakmice sezone koju je United igrao pred svojim navijačima, laganim koracima napravio krug oko travnjaka kako bi pozdravio sve navijače što su mnogi protumačili kao posljednji pozdrav.

- Ne znam zašto to misle, no trebaju nam dva ili tri nova napadača za sljedeću sezone, to je poprilično jasno - zaključio je Nijemac, no svejedno tvrdi da Portugalac ostaje!?

Ronaldo je ove sezone zabio 24 gola u 37 nastupa, no i dalje je žestoko kritiziran u kontekstu kretanja bez lopte. Mnogi tvrde da momčad 'robuje' za njega, a bez prevelikog uspjeha. Točnije nikakvog.

Sezona 2021./2022. bit će upisana kao još jedna u nizu u kojoj Manchester United nije osvojio. Old Trafford nije vidio pobjednički trofej sada već punih pet godina. Te je sezone United osvojio 'Community Shield' (engleski superkup), Liga kup i Europsku ligu. Nakon toga - nijedan. Era Sir Alexa Fergusona i žetve trofeja odavno je prošla pa je ta sezona bila de facto uspješna, a od tada - ništa!

Novi problem je što 'crveni vragovi' sljedeće godine vjerojatno neće igrati Ligu prvaka. Moraju dostići Arsenal koji ima pet bodova više! A United ima za odigrati tek dvije utakmice, Topnici duplo više. A Ronaldo jednostavno ne preferira ništa osim najjačeg klupskog nogometnog natjecanja. Tako da se možda Rangnick i prerano zaletio s izjavom da Ronaldo ostaje jer na kraju krajeva, pitat će se samo njega.

