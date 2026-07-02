Raspad sustava nakon ispadanja u 126. minuti: 'Više neću igrati dok je on izbornik'

Još mnogima nije jasno kako je Senegal uspio izgubiti od Belgije (3-2). Bivši prvak Afrike vodio je 2:0 do same završnice susreta, no Belgija je u svega nekoliko minuta stigla do izjednačenja, a onda u produžecima i do potpunog preokreta (3:2). To je glasno odjeknulo i u Maroku.

Veznjak Pape Gueye objavio je kako privremeno prekida reprezentativnu karijeru zbog nezadovoljstva radom stručnog stožera.

"Kasnije ću reći nekoliko riječi o ispadanju. Ali već danas objavljujem da ću, dok god je ovaj stručni stožer na čelu reprezentacije, uzeti pauzu od igranja za nacionalnu momčad", poručio je Gueye putem Instagrama.

Foto: Lee Smith

Posebno je bio razočaran odlukom izbornika Papea Thiawa da ga zamijeni u 66. minuti. Umjesto njega ušao je Lamine Camara, koji je samo minutu kasnije zaradio žuti karton, a u završnici skrivio kazneni udarac iz kojeg je Belgija u četvrtoj minuti sudačke nadoknade produžetka stigla do pobjede.

Izbornik Pape Thiaw odbacio je kritike i objasnio kako su izmjene bile nužne zbog umora igrača.

"U jednom trenutku imali smo problema s fizičkom spremom. Neki igrači bili su umorni i nisu mogli nastaviti, zato smo morali raditi izmjene. Kada izgubite, uvijek se može reći da one nisu uspjele jer smo imali prednost. Ali to je nogomet i moramo to prihvatiti", poručio je Thiaw.

Marokanci uživaju

Nakon poraza oglasio se i igrač Maroka Mohamed Chibi. Na svom Instagram storyju podijelio je video iz kontroverznog finala Afričkog kupa nacija 2025., u kojem je izbornik Senegala Pape Thiaw pozvao svoje igrače da napuste teren u znak prosvjeda zbog suđenja. Napisao je: Idite tamo i plačite.

La story de Mohamed Chibi 🇲🇦, sélectionné avec le Maroc pendant la CAN, après l'élimination du Sénégal.



« VA LÀ-BAS ET PLEURE » 😭 pic.twitter.com/rQeOjQbC6g — Actu Foot (@ActuFoot_) July 1, 2026

Maroko i Senegal su odigrali kontroverzno finale Afričkog kupa nacija. Senegal je dobio utakmicu, ali žalbeno tijelo Afričke nogometne konfederacije (CAF) naknadno je registriralo utakmicu službenim rezultatom 3:0 za Maroko jer su senegalski igrači napustili teren u znak prosvjeda.

Senegal se žalio Sudu za sportsku arbitražu (CAS), a konačna odluka o tome tko je službeni prvak Afrike još uvijek nije donesena.