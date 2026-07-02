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SENEGAL IDE DOMA

Raspad sustava nakon ispadanja u 126. minuti: 'Više neću igrati dok je on izbornik'

Piše Filip Sulimanec,
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Raspad sustava nakon ispadanja u 126. minuti: 'Više neću igrati dok je on izbornik'
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Foto: Albert Gea
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Veznjak Pape Gueye objavio je kako privremeno prekida reprezentativnu karijeru zbog nezadovoljstva radom stručnog stožera

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Još mnogima nije jasno kako je Senegal uspio izgubiti od Belgije (3-2). Bivši prvak Afrike vodio je 2:0 do same završnice susreta, no Belgija je u svega nekoliko minuta stigla do izjednačenja, a onda u produžecima i do potpunog preokreta (3:2). To je glasno odjeknulo i u Maroku.

Veznjak Pape Gueye objavio je kako privremeno prekida reprezentativnu karijeru zbog nezadovoljstva radom stručnog stožera.

"Kasnije ću reći nekoliko riječi o ispadanju. Ali već danas objavljujem da ću, dok god je ovaj stručni stožer na čelu reprezentacije, uzeti pauzu od igranja za nacionalnu momčad", poručio je Gueye putem Instagrama.

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Belgium v Senegal
Foto: Lee Smith

Posebno je bio razočaran odlukom izbornika Papea Thiawa da ga zamijeni u 66. minuti. Umjesto njega ušao je Lamine Camara, koji je samo minutu kasnije zaradio žuti karton, a u završnici skrivio kazneni udarac iz kojeg je Belgija u četvrtoj minuti sudačke nadoknade produžetka stigla do pobjede.

Izbornik Pape Thiaw odbacio je kritike i objasnio kako su izmjene bile nužne zbog umora igrača.

ŠESNAESTINA FINALA Belgija - Senegal 3-2: Senzacija u Seattleu! Gubili 2-0 u 86. pa prošli penalom u 126. minuti
Belgija - Senegal 3-2: Senzacija u Seattleu! Gubili 2-0 u 86. pa prošli penalom u 126. minuti

"U jednom trenutku imali smo problema s fizičkom spremom. Neki igrači bili su umorni i nisu mogli nastaviti, zato smo morali raditi izmjene. Kada izgubite, uvijek se može reći da one nisu uspjele jer smo imali prednost. Ali to je nogomet i moramo to prihvatiti", poručio je Thiaw.

Marokanci uživaju

Nakon poraza oglasio se i igrač Maroka Mohamed Chibi. Na svom Instagram storyju podijelio je video iz kontroverznog finala Afričkog kupa nacija 2025., u kojem je izbornik Senegala Pape Thiaw pozvao svoje igrače da napuste teren u znak prosvjeda zbog suđenja. Napisao je: Idite tamo i plačite.

Maroko i Senegal su odigrali kontroverzno finale Afričkog kupa nacija. Senegal je dobio utakmicu, ali  žalbeno tijelo Afričke nogometne konfederacije (CAF) naknadno je registriralo utakmicu službenim rezultatom 3:0 za Maroko jer su senegalski igrači napustili teren u znak prosvjeda.

Senegal se žalio Sudu za sportsku arbitražu (CAS), a konačna odluka o tome tko je službeni prvak Afrike još uvijek nije donesena.

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