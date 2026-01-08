Rasprodana Arena za Hrvatsku i Njemačku: Gdje gledati uživo?

Hrvatska muška rukometna reprezentacija u zagrebačkoj Areni igra posljednju pripremnu utakmicu na domaćem terenu uoči Europskog prvenstva. Protivnik teško može biti atraktivniji, moćna Njemačka (20.30 RTL). Bit će to pravi rukometni klasik i sudar dviju velesila: aktualnih svjetskih doprvaka protiv olimpijskih, a rasprodane tribine Arene jamče atmosferu za pamćenje uoči odlaska na Euro koje se od 15. siječnja igra u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj.

Pokretanje videa... 00:58 Sigurdsson potvrdio loše vijesti: Šipić 100 posto neće na Euro | Video: 24sata/pixsell

Savršen test pred velika iskušenja

Izbornik Dagur Sigurdsson i njegovi izabranici nisu mogli poželjeti bolju provjeru. Njemačka, koju s klupe vodi Sigurdssonov sunarodnjak Alfred Gislason, reprezentacija je za najveće domete, a gotovo svi njezini igrači dolaze iz Bundeslige, najjače rukometne lige na svijetu. Upravo zato, ovaj dvoboj bit će jasan pokazatelj gdje se hrvatski rukometaši nalaze uoči prve utakmice na Euru protiv Gruzije 17. siječnja. S time se slaže i naš golman Matej Mandić, koji brani u Bundesligi.

​- Njemačka je ozbiljna reprezentacija, dobar test pred domaćom publikom koji će pokazati na kojoj smo trenutačno razini. Riječ je o odličnim individualcima koji su vrlo mladi i dugo će vremena biti veliki protivnik svima u Europi - upozorava Mandić.

Srazovi Hrvatske i Njemačke uvijek su bili više od obične utakmice, a desni vanjski Luka Lovre Klarica podsjeća na bogatu povijest.

​- Utakmice Hrvatske i Njemačke su vječni derbi, pogotovo su finala u ranim 2000-ima uvijek bila između nas. Siguran sam da ćemo do prvenstva biti pravi.

Arena je rasprodana, Vujović poručuje: 'Rezultat je bitan'

Da se rukomet vratio kući, pokazuje i nevjerojatan interes navijača. Prvi kontingent ulaznica za spektakl u Areni rasprodan je u samo nekoliko sati, a Hrvatski rukometni savez morao je pustiti u prodaju i dodatni set. Cijene su se kretale od 15 eura za četvrtu do 40 eura za prvu kategoriju, no ni to nije spriječilo navijače da osiguraju svoje mjesto i pruže podršku reprezentaciji. Ostalo je još samo pokoje pojedinačno slobodno mjesto.

Iako je riječ o prijateljskoj utakmici, legendarni rukometni trener ć za Net.hr naglašava važnost pobjede.

​- Netko će reći kako je to pripremna utakmica i kako rezultat nije u prvom planu, a ja ću reći da je. Rezultat je uvijek u prvom planu. Onaj tko pobijedi dobit će veliki impuls, a onaj tko bude izgubio reći će 'dobro, čeka nas EP'. Prognoziram pobjedu Hrvatske! - poručio je Vujović za Net.hr.

Gdje gledati prijenos?

Izbornik Sigurdsson zadovoljan je pripremama, no momčad je suočena i s problemima. Zbog ozljeda su s popisa otpali Marin Šipić i Leon Ljevar, a naknadno je pozvan Ante Ivanković. Večerašnja utakmica, kao i "uzvrat" koji se igra u nedjelju u Hannoveru, dat će konačne odgovore o putnicima na Euro. Za sve one koji nisu uspjeli doći do ulaznice, osiguran je izravan prijenos.

Utakmica Hrvatska - Njemačka počinje u 20:30 sati, a prijenos možete pratiti na glavnom kanalu RTL-a. Uvodna emisija "Vrijeme je za rukomet" kreće u 20 sati. Susret je također dostupan i putem streaming platforme VOYO.