PODIJELJENA MIŠLJENJA

Reakcije Hrvata na ždrijeb: 'Ma ovo prolazimo sigurno', 'Englezi doviđenja', 'Najteža skupina'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatska je saznala protivnike u skupini Svjetskog prvenstva. Engleska, Panama i Gana pokušat će spriječiti Hrvatsku u skupini. Neki navijači su zadovoljni, dok neki misle da je ovo "skupina smrti"

Sve je spremno za spektakl u Americi 2026. Hrvatska je dobila zanimljivu i ni malo laganu skupinu. "Vatreni" će u skupini igrtai protiv Engleske, Paname i Gane u skupini L. Englezi su naši stari znanci i to će biti pravi spektakl, protiv Paname bi trebali nešto lakše, a Gana je pšotencijalna "mina" koje se treba posebno paziti.

HNS je na društvenim mrežama objavio skupinu i počele su stizati reakcije hrvatskih navijača. Mišljenja su podijeljena te nisu svi zadovoljni ždrijebom te smatraju da smo mogli dobiti i lakšu grupu. Drugi već šalju Engleze kući.

Evo nekih od komentara:

  • "Na papiru je prolazno ali prva tekma protiv Engleza bi nas mogla malo uzdrmati. Ako dobijemo Engleze onda smo lagani"
  • "Englezići lapapa kući na spavanje"
  • "Prolazimo prvi 100 posto"
  • "Idemo ovo pregazit bez teškoća...Nikog ne podcjenjivati, ali sve gaziti"
  • "Opet gazimo bahate Engleze"
  • "Još mi nekako na prvu zvuči da je naša i najjača skupina po koncentraciji kvalitete"
  • "Laganih 9 bodova"
  • "Nije moglo teže, najjači iz prvog i zadnjeg pota!"
  • "Max 3 boda visimo kao luster do zadnje sekunde"
  • "Očekivano, daleko najteža skupina, kao i uvijek. Gana, ekipa iz četvrte jakosne skupine je jača ekipa nego neke ekipe iz prve i druge skupine."
  • "Ne znam čemu plakanje, grupa preprolazna.."
  • "Realno ako ne budemo bolji od Gane i Paname nemamo što tražiti dalje, a s Englezima ćemo se potući"
  • "Čega se bojimo tu?"

