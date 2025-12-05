Reakcije Hrvata na ždrijeb: 'Ma ovo prolazimo sigurno', 'Englezi doviđenja', 'Najteža skupina'

Sve je spremno za spektakl u Americi 2026. Hrvatska je dobila zanimljivu i ni malo laganu skupinu. "Vatreni" će u skupini igrtai protiv Engleske, Paname i Gane u skupini L. Englezi su naši stari znanci i to će biti pravi spektakl, protiv Paname bi trebali nešto lakše, a Gana je pšotencijalna "mina" koje se treba posebno paziti.

HNS je na društvenim mrežama objavio skupinu i počele su stizati reakcije hrvatskih navijača. Mišljenja su podijeljena te nisu svi zadovoljni ždrijebom te smatraju da smo mogli dobiti i lakšu grupu. Drugi već šalju Engleze kući.

Evo nekih od komentara:

"Na papiru je prolazno ali prva tekma protiv Engleza bi nas mogla malo uzdrmati. Ako dobijemo Engleze onda smo lagani"

"Englezići lapapa kući na spavanje"

"Prolazimo prvi 100 posto"

"Idemo ovo pregazit bez teškoća...Nikog ne podcjenjivati, ali sve gaziti"

"Opet gazimo bahate Engleze"

"Još mi nekako na prvu zvuči da je naša i najjača skupina po koncentraciji kvalitete"

"Laganih 9 bodova"

"Nije moglo teže, najjači iz prvog i zadnjeg pota!"

"Max 3 boda visimo kao luster do zadnje sekunde"

"Očekivano, daleko najteža skupina, kao i uvijek. Gana, ekipa iz četvrte jakosne skupine je jača ekipa nego neke ekipe iz prve i druge skupine."

"Ne znam čemu plakanje, grupa preprolazna.."

"Realno ako ne budemo bolji od Gane i Paname nemamo što tražiti dalje, a s Englezima ćemo se potući"

"Čega se bojimo tu?"