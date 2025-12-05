Hrvatska je saznala protivnike u skupini Svjetskog prvenstva. Engleska, Panama i Gana pokušat će spriječiti Hrvatsku u skupini. Neki navijači su zadovoljni, dok neki misle da je ovo "skupina smrti"
PODIJELJENA MIŠLJENJA
Reakcije Hrvata na ždrijeb: 'Ma ovo prolazimo sigurno', 'Englezi doviđenja', 'Najteža skupina'
Čitanje članka: < 1 min
Sve je spremno za spektakl u Americi 2026. Hrvatska je dobila zanimljivu i ni malo laganu skupinu. "Vatreni" će u skupini igrtai protiv Engleske, Paname i Gane u skupini L. Englezi su naši stari znanci i to će biti pravi spektakl, protiv Paname bi trebali nešto lakše, a Gana je pšotencijalna "mina" koje se treba posebno paziti.
HNS je na društvenim mrežama objavio skupinu i počele su stizati reakcije hrvatskih navijača. Mišljenja su podijeljena te nisu svi zadovoljni ždrijebom te smatraju da smo mogli dobiti i lakšu grupu. Drugi već šalju Engleze kući.
Evo nekih od komentara:
- "Na papiru je prolazno ali prva tekma protiv Engleza bi nas mogla malo uzdrmati. Ako dobijemo Engleze onda smo lagani"
- "Englezići lapapa kući na spavanje"
- "Prolazimo prvi 100 posto"
- "Idemo ovo pregazit bez teškoća...Nikog ne podcjenjivati, ali sve gaziti"
- "Opet gazimo bahate Engleze"
- "Još mi nekako na prvu zvuči da je naša i najjača skupina po koncentraciji kvalitete"
- "Laganih 9 bodova"
- "Nije moglo teže, najjači iz prvog i zadnjeg pota!"
- "Max 3 boda visimo kao luster do zadnje sekunde"
- "Očekivano, daleko najteža skupina, kao i uvijek. Gana, ekipa iz četvrte jakosne skupine je jača ekipa nego neke ekipe iz prve i druge skupine."
- "Ne znam čemu plakanje, grupa preprolazna.."
- "Realno ako ne budemo bolji od Gane i Paname nemamo što tražiti dalje, a s Englezima ćemo se potući"
- "Čega se bojimo tu?"
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku