Real je doveo suigrača Martina Baturine! Ali samo da ga proda

Paz je eksplodirao u Serie A. Nakon što je u ljeto 2024. prešao iz Realove akademije "La Fábrica" u Como za šest milijuna eura, postao je apsolutno ključni igrač momčadi pod vodstvom Cesca Fàbregasa
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Kompleksna transfer saga odvija se u trokutu Madrid - Como - Milano. Real Madrid je odlučio aktivirati povratnu klauzulu za svog bivšeg člana akademije Nica Paza (21), ali ne kako bi ga zadržao u svojim redovima. "Kraljevski klub" vidi priliku za golemu zaradu, stavljajući Como pred gotovo nemoguću odluku i otvarajući vrata Interu, koji već dugo čeka svoju priliku.
Paz je eksplodirao u Serie A. Nakon što je u ljeto 2024. prešao iz Realove akademije "La Fábrica" u Como za šest milijuna eura, postao je apsolutno ključni igrač momčadi pod vodstvom Cesca Fàbregasa. U netom završenoj sezoni, Paz je s 12 postignutih golova i šest asistencija bio najzaslužniji za povijesni, prvi plasman kluba u Ligu prvaka.
Njegove izvanredne igre donijele su mu ne samo poziv u argentinsku reprezentaciju za Svjetsko prvenstvo, već i prestižnu titulu najboljeg veznog igrača talijanskog prvenstva za sezonu 2025/26. Njegova tržišna vrijednost skočila je s početnih šest na procijenjenih 65 milijuna eura, što nije promaklo čelnicima u Madridu.
Unatoč Pazovom strelovitom razvoju, čini se da za njega nema mjesta u neposrednim planovima novog trenera Reala, Joséa Mourinha. "Kraljevski klub" je iskoristio svoje pravo i aktivirao povratnu klauzulu od devet milijuna eura, godinu dana nakon što su propustili priliku da ga vrate za osam milijuna.
Ugovorom je bila predviđena i opcija za 2027. godinu po cijeni od 10 milijuna. No, cilj nije njegova integracija u momčad. Madrid na ovu operaciju gleda isključivo kao na poslovnu priliku. Umjesto da grade budućnost oko Paza, planiraju ga odmah preprodati i tako ostvariti profit veći od 50 milijuna eura na igraču kojeg su sami stvorili. Ovaj potez pokazuje jasan zaokret u transfernoj politici kluba pod Mourinhom, gdje se preferira dovođenje etabliranih zvijezda poput Bernarda Silve ispred davanja prilike mladim talentima iz vlastitog pogona.
Como pred zidom, Inter čeka u redu
Real Madrid je, u duhu dobrih odnosa, dao Comu pravo prvokupa. Međutim, cijena je paprena, čak 60 milijuna eura. Za klub koji se tek plasirao u Ligu prvaka, takav iznos predstavlja ogroman financijski teret, vjerojatno i prevelik s obzirom na pravila financijskog fair-playa. Como mora donijeti odluku do ponedjeljka, a ako odbiju, Real će Paza ponuditi na tržištu.
Tu u priču ulazi Inter. Klub iz Milana već dugo prati mladog Argentinca, a njihov potpredsjednik Javier Zanetti nada se da će mu dobre veze s Pazovom obitelji (igrao je s njegovim ocem u reprezentaciji između 1996. i 1998.) pomoći u pregovorima. Iako je 60 milijuna eura velik zalogaj i za Inter, koji bi se prvo morao riješiti nekoliko igrača, spremni su ući u utrku. U redu stoje i neimenovani klubovi iz Premier lige, koji također prate razvoj situacije.
(*uz korištenje AI-ja)
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