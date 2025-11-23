Real Madrid napravio sramotan gaf! Pokopao je živog igrača

Real Madrid održao je Generalnu skupštinu na kojoj je Florentino Perez govorio i o Luki Modriću, slučaju Negreira, La Ligi... Međutim, pravi gaf dogodio se kad se Real videozapisom prisjetio preminulih u 2025. godini.

Naime, Real je u videu u kojem se Real oprostio od tragično poginulih Dioga Jote i brata mu Andrea Silve objavio fotografiju krivog Andrea Silve!? Umjesto igrača koji je igrao za portugalske klubove, "kraljevski klub" u fotografiju je stavio istoimenog igrača koji nastupa za Elche.

Foto: JUAN MEDINA/REUTERS

Ubrzo je Real shvatio pogrešku i uputio službenu ispriku nogometašu i Elcheu.

"Real Madrid se ispričava Elcheu i Andrei Silvi jer je greškom njegova fotografija uključena u osmrtnicu emotivnog videa, umjesto fotografije brata Dioga Jote. Ispričavamo se zbog onoga što se dogodilo", poručili su iz kluba.

Dakako, društvene mreže sve su zabilježile i zapamtile, a da bi stvar bila gora, upravo večeras Elche dočekuje Real. Bit će zanimljivo vidjeti reakciju navijača i samog igrača.