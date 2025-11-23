Obavijesti

Real Madrid napravio sramotan gaf! Pokopao je živog igrača

Foto: JUAN MEDINA/REUTERS

"Real Madrid se ispričava Elcheu i Andrei Silvi jer je greškom njegova fotografija uključena u osmrtnicu emotivnog videa, umjesto fotografije brata Dioga Jote. Ispričavamo se zbog onoga što se dogodilo", poručili su iz kluba

Real Madrid održao je Generalnu skupštinu na kojoj je Florentino Perez govorio i o Luki Modriću, slučaju Negreira, La Ligi... Međutim, pravi gaf dogodio se kad se Real videozapisom prisjetio preminulih u 2025. godini. 

Naime, Real je u videu u kojem se Real oprostio od tragično poginulih Dioga Jote i brata mu Andrea Silve objavio fotografiju krivog Andrea Silve!? Umjesto igrača koji je igrao za portugalske klubove, "kraljevski klub" u fotografiju je stavio istoimenog igrača koji nastupa za Elche. 

FILE PHOTO: Real Madrid President Florentino Perez in Madrid, Spain
Foto: JUAN MEDINA/REUTERS

Ubrzo je Real shvatio pogrešku i uputio službenu ispriku nogometašu i Elcheu. 

"Real Madrid se ispričava Elcheu i Andrei Silvi jer je greškom njegova fotografija uključena u osmrtnicu emotivnog videa, umjesto fotografije brata Dioga Jote. Ispričavamo se zbog onoga što se dogodilo", poručili su iz kluba. 

Dakako, društvene mreže sve su zabilježile i zapamtile, a da bi stvar bila gora, upravo večeras Elche dočekuje Real. Bit će zanimljivo vidjeti reakciju navijača i samog igrača. 

