Real Madrid se riješio Hrvata, a sada ga vratio da spasi stvar

Loša forma Real Madrida i poraz na Santiagu Bernabeu od Getafea 1-0 bili su povod za promjene u madridskom klubu. Na udaru se našla liječnička služba Real Madrida, a situaciju ne olakšavaju ni učestale ozljede igrača, posebno ozljede križnih ligamenata. Zbog toga je uprava 'kraljevskog kluba' u stanju visoke pripravnosti, prenosi Mundo Deportivo.

Foto: Violeta Santos Moura

Španjolski list piše da su čak šestorica igrača u posljednje tri godine ozlijedila križni ligament, a nizanje ozljeda dovelo je dužnosnike kluba da u liječničku službu vrate iskusnog hrvatskog liječnika Niku Mihića. Hrvat se u službu vratio u siječnju ove godine na poziv predsjednika kluba Florentina Pereza nakon što je tu poziciju napustio 2023.

Unutar kluba postoje sumnje u medicinsko osoblje, ali i fizičku opremu koju nadgleda kondicijski trener Antonio Pintus. Talijan se vratio u prvu momčad nakon odlaska Xabija Alonsa.

"Istina je da unutar Real Madrida svakim danom postoji sve manje i manje povjerenja u medicinsku službu. Počevši od Kyliana Mbappea i Jude Bellinghama", navodi Mundo Deportivo. Mbappe je otputovao u Francusku kako bi liječio ozljedu koljena što dokazuje da nema puno povjerenje u klupske liječnike. Ista situacija je i kod ozlijeđenog Bellinghama koji je otputovao u Englesku na liječenje.