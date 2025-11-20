Reggiana izbacila Cibonu iz Europe, a sad izvukli Cedevitu

Košarkaši zagrebačke Cedevite Junior u drugom krugu FIBA Europa kupa igraju u skupini L protiv rumunjske Oradee, talijanske Reggiane i sarajevske Bosne. Natjecanje otvaraju 10. prosinca protiv Reggiane, koja je iz daljnjeg natjecanja izbacila Cibonu pobijedivši ih u Draženovom domu u šestom kolu natjecanja po skupinama.

U drugom krugu sudjeluje preostalih 16 momčadi, raspoređenih u četiri skupine. Šest drugoplasiranih klubova iz prvog kruga razmjestili su tako da ne igraju protiv protivnika s kojima su se već susreli ove sezone. Svaki će klub i u ovoj fazi odigrati šest utakmica, a po dvije najbolje momčadi iz svake skupine plasiraju se u četvrtfinale.

Drugi krug počinje 10. prosinca, a završava 11. veljače. Cedevita Junior u prvom će kolu ugostiti Reggianu (10.12.), a zatim odlazi na tri gostovanja: u Sarajevo (17.12.), u Oradeu početkom nove godine (14.1.) te u Reggio Emiliju tjedan dana poslije (21.1.). Posljednje dvije utakmice odigrat će kod kuće, protiv Bosne (4.2.) i Oradee (11.2.).

Skupine drugog kruga FIBA Europa kupa

Skupina K: Murcia (Španjolska), Rostock Seawolves (Njemačka), Trefl Sopot (Poljska), Szombathely (Mađarska)

Skupina L: Cedevita Junior (Hrvatska), Oradea (Rumunjska), Reggiana (Italija), Bosna (Bosna i Hercegovina)

Skupina M: Bilbao (Španjolska), PAOK (Grčka), Prievidza (Slovačka), Sporting Lisabon (Portugal)

Skupina N: Dinamo Sassari (Italija), Casademont Zaragoza (Španjolska), Peristeri (Grčka), Aliaga Petkimspor (Turska)