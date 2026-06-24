Regionalni mediji: Ovo je bilo mučno. Dvojac je spasio komšije

Nakon teškog poraza od Engleske na otvaranju Svjetskog prvenstva (4-2), utakmica protiv Paname u Torontu za Hrvatsku je bila ključna za ostanak u igri za prolazak skupine. Izbornik Zlatko Dalić napravio je značajne promjene, vratio se formaciji s četiri braniča i u sastav uveo Pongračića, Kovačića i Marca Pašalića, tražeći reakciju momčadi.

Iako su pobijedili 1-0, dojam koji su "vatreni" ostavili bio je daleko od šampionskog, što su detaljno zabilježili i mediji u susjednim zemljama. Gotovo jednoglasni zaključak u Srbiji, Bosni i Hercegovini te Sloveniji jest da je Hrvatska slavila teže od očekivanog, zahvaljujući individualnim bljeskovima, a ne uvjerljivoj kolektivnoj igri.

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Srbija: "Mnogo sreće" i ključna uloga Livakovića

Mediji u Srbiji bili su najoštriji u svojim ocjenama, secirajući anemičnu igru Hrvatske, posebice u prvom poluvremenu. Portal Sportal detaljno je opisao mučenje "vatrenih", navodeći kako su terensku inicijativu preuzimali sporo i bez konkretnih prilika, dok je Panama iz kontranapada djelovala opasnije. Ističe se šansa iz 23. minute kada je Livaković obranio udarac Rodrigueza i skrenuo loptu u prečku, trenutak koji je, iako je lopta prethodno izašla izvan igre, pokazao ranjivost hrvatske obrane.

Srpski portali su tijekom utakmice često naglašavali kako Hrvatska ima "mnogo sreće", a igra je opisivana kao spora, s puno tehničkih pogrešaka i loše komunikacije. Kao ključne figure pobjede izdvojeni su isključivo pojedinci. Ante Budimir, strijelac jedinog pogotka, opisan je kao Dalićev "džoker s klupe" koji je donio ono što Petru Musi u prvom dijelu nije polazilo za rukom.

Ipak, epitet apsolutnog heroja pripao je Dominiku Livakoviću, za kojeg se navodi da se "pretvorio u hobotnicu" i s nekoliko fantastičnih obrana u drugom poluvremenu sačuvao minimalno vodstvo. Pažnju je privukao i nevjerojatan promašaj Marca Pašalića samo tri minute nakon gola, kada je nakon sjajnog prodora pokušao "bocnuti" loptu preko golmana, a zatim iz odbijanca promašio prazan gol, što je zaokružilo sliku nervozne i neefikasne Hrvatske.

"Hrvatska jedva dobila Panamu, utakmica bila mučna za gledanje: Budimir i Livaković spasili komšije od bruke", piše Telegraf.

BiH i Slovenija: Pobjeda je najvažnija, igra će se zaboraviti

U Bosni i Hercegovini i Sloveniji pristup je bio pragmatičniji, s naglaskom na konačni ishod i važnost bodova u kompliciranoj situaciji u skupini L. Tamošnji mediji ističu da je remi Engleske i Gane (0-0) ranije tog dana pobjedu Hrvatske učinio još vrjednijom. Bosanskohercegovački Avaz utakmicu je sažeo naslovom o "minimalnoj, ali izuzetno važnoj pobjedi", ističući kako je Hrvatska napravila nužan korak da ostane u utrci za prolazak.

Fokus su stavili na činjenicu da "vatreni" sada ponovno sami odlučuju o svojoj sudbini uoči posljednjeg kola i izravnog okršaja s Ganom. Sličan ton prevladava i u Sloveniji, gdje se konstatira da je momčad pod ogromnim pritiskom uspjela ostvariti cilj. Kvaliteta igre stavljena je u drugi plan, a pobjeda se promatra isključivo kroz prizmu tablice i matematičkih kalkulacija.

Poruka je jasna: dojam će se popravljati, ali tri boda su bila imperativ koji je ispunjen, makar i na jedvite jade. Nema euforije, već realnog sagledavanja situacije koja Hrvatskoj otvara put, ali ne jamči lak posao u odlučujućoj utakmici.

Zajednički nazivnik: Neuvjerljiva igra i individualna kvaliteta

Zajednički nazivnik regionalnih i svjetskih medija jest ocjena o neuvjerljivoj predstavi Hrvatske. Svjetski mediji poput panamske inačice ESPN-a bili su izravni, opisujući igru kao "bezidejnu i bez energije", dok je britanski Guardian zaključio: "Nije bilo lijepo, ali nije ni trebalo biti". Svi se slažu da je pobjedu donijela individualna kvaliteta, a ne sustav.

Ističe se taktički potez Zlatka Dalića na poluvremenu, kada je uvođenjem Budimira i Kramarića priznao da početni plan nije funkcionirao. Akcija za gol, u kojoj je Pašalić petom proigrao Stanišića za asistenciju Budimiru, opisuje se kao jedan od rijetkih trenutaka istinske inspiracije.

Na kraju, priča o pobjedi nad Panamom ostaje priča o dva lica: s jedne strane, olakšanje zbog vitalna tri boda koja drže nadu živom; s druge, zabrinutost zbog izvedbe koja ne ulijeva povjerenje. To je pobjeda koja se u arhivama Svjetskog prvenstva neće pamtiti po ljepoti, ali bi se mogla pokazati presudnom za sudbinu Hrvatske na turniru.

*uz korištenje AI-ja