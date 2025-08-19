Obavijesti

PODIGLA SE BURA

Regionalni mediji raspisali se o slučaju Sučić: 'Dalić je prekrižio nasljednika Luke Modrića...'

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Neuruppin: Trening hrvatske nogometne reprezentacije uoči utakmice s Italijom | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

U anketi 24sata ogromna većina navijača smatra da je Dalić pregrubo postupio u slučaju Luke Sučića. Od gotovo 10.000 vas koji ste glasali u anketi 79 posto ne slaže se s odlukom izbornika

Izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić objavio je popis igrača za kvalifikacijske utakmice protiv Farskih otoka i Crne Gore, a najveće iznenađenje jest izostanak Luke Sučića. Veznjak Real Sociedada trenutačno nije u Dalićevim planovima jer je u lipnju napustio reprezentaciju i otišao na sestrino vjenčanje.

Luka Sučić 00:56
Luka Sučić | Video: 24sata/pixsell

Sučić je tada zatražio dopuštenje da preskoči utakmicu kako bi bio u Uskoplju. Dalić mu nije mogao izričito zabraniti odlazak, ali ga je upozorio da razmisli o tome što mu je važnije. Mladi veznjak savjet je potražio i među suigračima, a Luka Modrić mu je jasno rekao da on osobno ne bi otišao te ga podsjetio da je njegova sestra više puta odgađala svadbu zbog njegovih obaveza u reprezentaciji. Unatoč upozorenjima, Sučić se nakon dolaska reprezentacije u Osijek zaputio automobilom prema BiH.

Foto: Instagram

Izborniku je poručio da se može vratiti na dan utakmice s Češkom, no Dalić mu je odgovorio da u tom slučaju povratak više nema smisla. Hrvatska je i bez njega slavila s uvjerljivih 5-1, dok je Sučić bio na svadbi.

Priča je odjeknula i u susjednim medijima. Srpski Kurir pisao je o “buri u Hrvatskoj” i usporedio Sučića s Modrićem te su izašli s naslovom: "BURA U HRVATSKOJ! DALIĆ OTPISAO NOVOG MODRIĆA: Pobjegao s priprema kako bi otišao na sestrinu svadbu, sada je nepoželjan". Nova.rs također se poslužila meteorološkom terminologijom i opisala situaciju s naslovom: "Bura u Hrvatskoj: Dalić zatvorio vrata velikom talentu, izabrao je sestrinu svadbu ispred reprezentacije", dok je Sportal naglasio “Problem kod susjeda: Dalić precrtao igrača jer je otišao na sestrinu svadbu!”. Dnevni avaz prenio je da je “suspendiran”, Sportsport.ba podsjetio je da ga je Dalić tretirao poput sina, a Klix.ba objavio da je izbornik povukao crtu nakon što je veznjak otišao na svadbu tijekom okupljanja.

U anketi 24sata ogromna većina navijača smatra da je Dalić pregrubo postupio. Od gotovo 10.000 vas koji ste glasali u anketi 79 posto ne slaže se s odlukom izbornika.

Sučić je prošlo ljeto Salzburg zamijenio španjolskim Real Sociedadom. Potpisao je ugovor do 2029. godine, a transfer vrijedan oko 10 milijuna eura donio mu je važnu ulogu u baskijskom klubu. U prošloj sezoni zabio je pogodak koji su u La Ligi proglasili najljepšim, a za hrvatsku reprezentaciju dosad je nastupio 17 puta nakon debija u listopadu 2021. godine.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
