Regionalni mediji: Šou Dinama na Maksimiru, pregazili Turke

Kao što nas je i navikao prethodnih sezona u Europi, Dinamo je opet pokazao da je postao ozbiljna europska sila. Modri su na otvaranju Europske lige uvjerljivo slavili protiv Fenerbahčea (3-1) i podsjetili nas na onu sjajnu predstavu prije sedam godina kada je turski velikan također pao na Maksimiru (4-1).

Dion Drena Beljo, kojeg je Zvonimir Boban doveo za četiri milijuna eura iz Augsburga, odmah je u prvoj europskoj utakmici pokazao da će taj novac brzo isplatiti. Briljirao je s dva gola, a jednog je u završnici utakmice zabio i Monsef Bakrar.

Zagreb: Drena Beljo slavi svoj drugi gol protiv Fenerbahce F.K. u 1. kolu Europske lige | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Pobjeda 'modrih' odjeknula je i u regiji koja je ispratila veliku pobjedu hrvatskog kluba. Iako su srpski mediji bili okupirani utakmicom Crvene zvezde i Celtica (1-1), pronašli su vremena da izvjeste o utakmici iz Zagreba.

- Dinamo "pregazio" Turke na Maksimiru! Fenerbahče loš i bez Mourinha, očajan početak u Europskoj ligi - piše Telegraf, a Sportal je dodao:

- Dinamo je pobijedio na početku Europske lige. Šou 'modrih' na Maksimiru, Fener je potučen!

Zagreb: Dinamo pobijedio Fenerbahce u 1. kolu Europske lige s rezultatom 3:1 | Foto: Igor Soban/PIXSELL

O utakmici piše i bh. portal Sport.Sport.ba.

- Europa za Dinamo počela na najbolji mogući način: Fenerbahče pao na Maksimiru.

Dnevni Avaz je u zajedničkom tekstu izdvojio rezultate Dinama i Crvene zvezde.

- Zagreb i Beograd ostali neosvojive tvrđave na startu europske sezone!