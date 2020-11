U ponedjeljak je ponovno pozvan na sud jer je sutkinja Nancy Russo vidjela tu objavu te je zatra\u017eila obja\u0161njenje.

<p>Bivši svjetski boksački prvak u četiri težinske kategorije <strong>Adrien Broner</strong> (31) završio je iza rešetaka zbog nepoštivanja suda u Clevelandu. Broner se zaigrao s objavama na Instagramu, što ga je u konačnici koštalo pritvora. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Deontay Wilder vs Tyson Fury</strong></p><p>Naime, još 2018. godine osuđen je na dvije godine uvjetne kazne zbog incidenta kadaje u noćnom klubu fizički napao jednu ženu i udario muškarca. Žrtva je u prosincu prošle godine pokrenula privatnu tužbu te se izborila za odštetu od 830.000 dolara, međutim Broner je još uvijek nije platio. </p><p>Prošli mjesec Broner je u svoju obranu sudu priložio papirologiju kojom dokazuje kako na računu posjeduje samo 13 dolara te nije u mogućnosti platiti odštetu. Pitanje je bi li mu sutkinja povjerovala da se bivši prvak nije imao potrebu pohvaliti količinom novca koji posjeduje, javno, na svom Instagram profilu gdje je objavio video na kojem se razbacuje velikom količinom gotovine.</p><p>U ponedjeljak je ponovno pozvan na sud jer je sutkinja <strong>Nancy Russo</strong> vidjela tu objavu te je zatražila objašnjenje.</p><p>- Gospodin Broner se neprestano suprotstavljao svakoj odluci ovog suda. Njegova igra danas je gotova - rekla je sutkinja.</p><p>Broner je, s druge strane, pokušavao dokazati porijeklo novca prikazanog u videu.</p><p>- Odgovaram na vaša pitanja. To je ono što sam imao kod sebe. Imam bogate prijatelje koji se brinu za mene. Novac koji ste vidjeli u videu poslali su mi prijatelji - rekao je Broner.</p><p>- Ja imam veliko srce. Mogu vam to i dokazati. Kad sam imao novac, svi su me tražili i ja bih im ga dao. Sad oni znaju da sam u problemima pa mi ga daju kada ga tražim. To su moji prijatelji - objasnio je Broner i dodao:</p><p>- Mogu za novac pitati Gervonta Davisa, Ala Haymona, Stephena Espinozu, koga god, svi će mi pomoći. Šalju mi ga bankovnim putem i ja ga trošim. Nemam svoj novac, a trebam plaćati račune - rekao je.</p><p>Broner se nije uspio izvući te ga je sutkinja odlučila poslati u pritvor. Na njegovim je odvjetnicima da dokažu suprotno od onog što sutkinja vjeruje da je slučaj. Boksač je tražio odgodu plaćanja dok ne organizira navodni meč kojim bi došao do novca, ali to nije službeno potvrđeno.</p><p>Broner se već neko vrijeme nije borio, a zadnji odrađeni meč bio je onaj iz siječnja prošle godine, kad je poražen od Mannyja Pacquiaa.</p><p>Zvjezdane trenutke imao je od 2011. do 2015. godine. Tada rastuća zvijezda u usponu, sa samo 22 godine, postao je WBO prvak polulake kategorije, a godinu dana kasnije uzeo je WBC pojas lake kategorije. U 2013. godini, pripala mu je WBA titula velter kategorije koju je na idućem meču izgubio od Marcosa Maidane. S navršenih 26 godina iza sebe je imao svjetsku titulu u čak četiri različite kategorije.</p><p>Bronerovo ponašanje izvan ringa već je tada bilo problematično, a do danas se nije puno toga promijenilo. U noćnim klubovima znao je u jednoj noći ostaviti par stotina tisuća dolara, a procijenjuje se da je potrošio milijune dolara. </p><p>Iz perspektivnog i uspješnog borca, pretvorio se u delikventa koja ima učestalih problema sa zakonom. Impresivan je popis njegovih nedjela: od gušenja konobarice u prepunom baru, seksualnog uznemiravanja žena na ulici, do situacije kada je nokautirao obožavatelja koji ga je samo zatražio autogram i fotografiju.</p><p>Vrijeme u pritvoru nije mu strano, ali do sada je svaki put uspješno izašao uz jamčevinu. Pitanje je hoće li se ovoga puta uspjeti izvući.</p>