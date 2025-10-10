Repeša uoči Partizana: Nikad ne idem na utakmicu s bijelom zastavom, borit ćemo se!

Košarkaše Splita na otvaranju ABA lige raspored nije mazio, morali su na gostovanje u Dubai a nakon toga im u drugom kolu dolazi Partizan, momčad koja je programirana za najviše ciljeve u Euroligi.

- Svjesni smo kakva nam momčad dolazi u goste, euroligaši, ali moramo utakmici pristupiti kako svakoj drugoj. Maksimalno ozbiljno, koncentrirano i s energijom, i ako sve to ispoštujemo imamo se čemu nadati... - kazao je Antonio Jordano i dodao:

- Kao što je Cedevita junior dobila nas, tako možemo i mi iznenaditi Partizan. Znamo gdje smo griješili, što je bilo loše i što treba popraviti, to je sada iza nas, idemo dalje, idemo se dokazivati i zaigrati u pravom ritmu...

Split čeka renomiranog suparnika nakon poraza u Dubaiju i protiv Cedevite junior, dok Partizan s druge strane na Gripe dolazi nakon slavlja protiv Fenerbahčea.

- Oni su momčad s 12 igrača koji mogu ravnopravno igrati, imaju luksuz da mijenjaju i odmaraju, vidjet ćemo u kojem će sastavu nastupiti. To je momčad koja je napravljena za najviše ciljeve, ali ja kao sportaš i natjecatelj ne bih bio ovdje da idem u utakmicu s bijelom zastavom. Nikad, ni s kim, a kamo li sa Splitom. Moramo biti odgovorniji i disciplinarniji, pogotovo u skoku i situacijama jedan na jedan. To moramo popraviti, nadam se uz veliku podršku naših navijača – kazao je trener Splita Dino Repeša i dodao kako mu je posebna čast voditi momčad protiv Željka Obradovića:

- Pratim ga od kad sam počeo trenersku karijeru prije 13 godina, njegove klinike, seminare..., kao dijete sam gledao očeve i njegove utakmice... Svi znamo njegove rezultate, preko osvojenih 60 trofeja, to je jedna dodatna motivacija da budemo pravi, pa ćemo vidjeti što će semafor na kraju pokazati...