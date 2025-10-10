Obavijesti

NA GRIPE STIŽU BEOGRAĐANI

Repeša uoči Partizana: Nikad ne idem na utakmicu s bijelom zastavom, borit ćemo se!

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 1 min
2
Foto: Tomislav Gabelić/24sata

"Svi znamo Obradovićeve rezultate i preko osvojenih 60 trofeja, to je jedna dodatna motivacija da budemo pravi, pa ćemo vidjeti što će semafor na kraju utakmice pokazati" kaže trener Splita Dino Repeša

Košarkaše Splita na otvaranju ABA lige raspored nije mazio, morali su na gostovanje u Dubai a nakon toga im u drugom kolu dolazi Partizan, momčad koja je programirana za najviše ciljeve u Euroligi. 

- Svjesni smo kakva nam momčad dolazi u goste, euroligaši, ali moramo utakmici pristupiti kako svakoj drugoj. Maksimalno ozbiljno, koncentrirano i s energijom, i ako sve to ispoštujemo imamo se čemu nadati... - kazao je Antonio Jordano i dodao: 

- Kao što je Cedevita junior dobila nas, tako možemo i mi iznenaditi Partizan. Znamo gdje smo griješili, što je bilo loše i što treba popraviti, to je sada iza nas, idemo dalje, idemo se dokazivati i zaigrati u pravom ritmu...

Dino Repesa i Antonio Jordano
Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Split čeka renomiranog suparnika nakon poraza u Dubaiju i protiv Cedevite junior, dok Partizan s druge strane na Gripe dolazi nakon slavlja protiv Fenerbahčea. 

- Oni su momčad s 12 igrača koji mogu ravnopravno igrati, imaju luksuz da mijenjaju i odmaraju, vidjet ćemo u kojem će sastavu nastupiti. To je momčad koja je napravljena za najviše ciljeve, ali ja kao sportaš i natjecatelj ne bih bio ovdje da idem u utakmicu s bijelom zastavom. Nikad, ni s kim, a kamo li sa Splitom. Moramo biti odgovorniji i disciplinarniji, pogotovo u skoku i situacijama jedan na jedan. To moramo popraviti, nadam se uz veliku podršku naših navijača – kazao je trener Splita Dino Repeša i dodao kako mu je posebna čast voditi momčad protiv Željka Obradovića: 

Dino Repesa i Antonio Jordano
Foto: Tomislav Gabelić/24sata

- Pratim ga od kad sam počeo trenersku karijeru prije 13 godina, njegove klinike, seminare..., kao dijete sam gledao očeve i njegove utakmice... Svi znamo njegove rezultate, preko osvojenih 60 trofeja, to je jedna dodatna motivacija da budemo pravi, pa ćemo vidjeti što će semafor na kraju pokazati...

