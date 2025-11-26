Rijeci u Europi prijete rođeni Vukovarac koji je igrao za Srbiju te nekadašnji U-21 'vatreni'...

Rijeka sutra od 21 sat u 4. kolu Konferencijske lige dočekuje AEK iz Larnace. Koeficijent na pobjedu Rijeke je 2,30, na remi je 3,30, a na pobjedu gostiju 3,10. Momčad Rijeke procijenjena je na 36,9 milijuna eura, a Ciprani vrijede 12 milijuna.

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka - Hajduk

Pokretanje videa... 02:09 Golovi na utakmici Rijeka - Hajduk 5:0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

AEK je trećeplasirana momčad ciparskog prvenstva, a u KL-u je četvrti sa sedam bodova i gol-razlikom 5-0. AEK u riznicama ima tri kupa i dva superkupa. Čak 70 posto rostera čine stranci, a među njima su i dva igrača s hrvatskim putovnicama.

Stasiti Mostarac, stoper Hrvoje Miličević (32), nekoć je igrao za mlađe hrvatske selekcije. Ima pet nastupa za hrvatsku U-21 selekciju. Vodio ga je tad Niko Kovač, a Miličević je igrao rame uz rame s Vrsaljkom, Brozovićem, Rebićem, Livajom... Kasnije ga je Ivajlo Petev pozvao u A selekciju BiH, skupio je osam nastupa.

Tu je i krilni napadač Đorđe Ivanović (30). Najvredniji je igrač momčadi (milijun eura). Rođen je u Vukovaru i ima hrvatsku putovnicu, ali i jedan nastup za srpsku A selekciju. Ove sezone u 22 utakmice zabio je pet golova. Četiri Hrvata igrala su ranije u AEK-u: Antun Palić, Ivan Antolek, Ivan Fiolić i Marin Jakoliš. AEK nikad nije igrao protiv hrvatskih klubova.

Uoči utakmice dobre vijesti dobio je Victor Sanchez, trener Rijeke. Niko Janković i Dejan Petrovič zbog viroze su preskočili Hajduk, ali sad su bolje i priključili su se treninzima.