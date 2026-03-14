VEĆ JE SEDAM GODINA U HRVATSKOJ

Riječki Kongoanac: Treninzi s Messijem su mi trenuci karijere. Domovina? Uh, ne pitajte to...

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 4 min
5
Foto: FC Barcelona, Alex Kuhn/ArtService/FORUM/PIXSELL

U mojem Kongu teška je situacija, ali ljudi su vesele naravi. Svi vole nogomet i prepoznaju me na ulici, govori nam veznjak/krilni napadač Rijeke, koji je kapetan svoje države

Admiral

Na rujevičkom semaforu stajalo je 2-1 za Strasbourg na kraju prve utakmice osmine finala Konferencijske lige, ali među navijačima Rijeke vladao je ponos. Pa i među igračima, dali su sve i dokazali sebi da mogu igrati s momčadima iz liga 'petice'. Posebno su taj mir i optimizam zračili iz Merveila Ndockyta (27), kojeg smo susreli nakon utakmice.

Ndockyt: Vjerujem u prolaz

- Ma, ja sam uvijek takav, pozitivan i optimističan. Vjerujem u prolaz. Izgubili smo, bili su ovaj put bolji, ali dat ćemo sve od sebe u Strasbourgu. Vjerujem da ih možemo pobijediti - kazao nam je ovaj simpatični nogometaš iz Republike Kongo.

Krenuo je od prve minute na desnom krilu, a to mu je bila prva utakmica nakon nešto dulje pauze. 

- Propustio sam posljednje četiri utakmice, imao sam žute kartone pa sam bio bolestan. Ali dobro, nije stvar u tome igram li ja ili ne, mi smo momčad i važno je da su rezultati dobri. Imamo mnogo igrača koji zaslužuju igrati, trudio sam se da se vratim u prvih 11 i eto, uspio sam. 

Merveil je već pa i starosjedilac u HNL-u. Bio je u Osijeku od 2019. do 2022. godine, potom u Gorici tri godine, da bi proteklog ljeta došao na Rujevicu gdje je dosad odigrao 27 utakmica, zabio dva gola i jednom asistirao. U Europi je još od 2016., kad je potpisao za Tiranu. Tamo je pružao sjajne igre, 'snimio' ga je Getafe i doveo. Bio je još u Mallorci pa i u Barceloni B. Imao je priliku trenirati sa zvijezdama i ispuniti san.

- Boravak u Barceloni 2019. godine, kad sam igrao za B momčad, a često trenirao s prvom gdje su bili Lionel Messi i ostale zvijezde, najbolji je trenutak moje karijere. Nije se poklopilo ni u Barceloni, ni u Getafeu s kojim sam imao ugovor, pa sam stigao u Hrvatsku. U Osijeku sam bio tri godine, ali bilo je to uglavnom teško razdoblje za mene, mnogo ozljeda, nikako da ulovim formu i dam gol - priča Ndockyt.

'U Hrvatskoj obožavam morske plodove'

U Osijeku je igrao krilo. U 52 utakmice ostvario je šest asistencija, ali nije uspio zabiti gol. Bio je meta velikih kritika, a imao je i strahovitih problema s ozljedama. Čak mu je bio upitan i nastavak karijere. Raskinuo je s osječkim klubom i ruku spasa pružila mu je Gorica.

- Bio je to pun pogodak. Gorica je bila jedan od najljepših perioda u mojoj karijeri. Bio sam u totalnom padu, dali su mi priliku nakon što sam dulje vrijeme bio ozlijeđen. Gurali su me i uvijek ću im biti zahvalan što su mi pomogli.

Prije tri godine pretrpio je veliku tragediju u obitelji. Njegova najstarija sestra preminula je nakon duge i teške bolesti, a nakon gola protiv Slaven Belupa skinuo je dres i pokazao majicu s njezinim likom. Posvetio joj je pobjedu.

- Odrastao sam u složnoj obitelji, imali smo sve što smo poželjeli. Otac je imao dovoljno novca pa nam je svima uspio priuštiti obrazovanje. Imam tri brata i sestru. Jedna sestra je preminula, bili su to jako teški dani za mene.

Bio je na istoku Hrvatske, osjetio i život u Turopolju, a kako mu je na Kvarneru?

- Jako mi se sviđa ovdje i baš uživam. Radi se baš ozbiljno i profesionalno, obožavam i navijače, nevjerojatno je kako nas guraju i daju nam dodatnu snagu. Baš sam zadovoljan i sretan što sam ovdje, borit ću se za ovaj grb i dres. 

A kada je u pitanju hrana, vrlo brzo se prilagodio na morski dio Hrvatske.

- Obožavam morske plodove, baš uživam u tome. To mi je najdraža hrana, ali nisu ni ćevapi loši, ha, ha.

'Hrvatski je baš težak'

Tu je već sedam godina, ali ipak, hrvatski jezik još nije uspio svladati.

- Razumijem i znam poneke riječi, ali jezik je jako težak. Pokušavam ga naučiti. 

Merveil je od 2015. godine član kongoanske reprezentacije, ima 21 nastup, a odnedavno nosi 'desetku' i kapetansku traku.

Statistika Merveila Ndockyta

Foto: Sofascore za 24sata

- Igrao sam za sve kategorije u reprezentaciji, sada sam i u seniorima. Prije godinu dana su me imenovali kapetanom. To mi je velika motivacija da dam sve od sebe na travnjaku i da pomognem mladima. 

Uživa u Hrvatskoj, naša država osvojila ga je na prvu, ali u njegovom Kongu nije najidealnija situacija.

- Pa... Sada su izbori, a o tome baš i ne želim razgovarati, ha, ha. Loša je situacija, nadam se da će uskoro biti bolje. Unatoč svim problemima, naši ljudi su po prirodi vesele naravi i jako pozitivni. Ima nas šest milijuna, svi obožavaju nogomet, a posebno mi je drago kad se tijekom nogometne stanke vratim doma. Mnogi me prepoznaju na ulici, prilaze mi i pozdravljaju me. To mi je samo motivacija da nastavim dalje ovako - zaključio je simpatični Ndockyt. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

