Rijeka bez dva najvažnija aduta protiv Lokomotive? Ivanović je počeo trenirati, Pašalić upitan...

Rijeka je već tri kola vodeća momčad HNL-a, a sastav Željka Sopića želi ostati na toj poziciji i nakon 14. kola HNL-a. Lokomotiva će u petak (18 sati) u 14. kolu HNL-a ugostiti Rijeku u Kranjčevićevoj, a utakmicu je najavio trener Rijeke Željko Sopić.

- Očekuje nas zahtjevna utakmica. Uz stadion i vežu me jako lijepe uspomene. U Lokomotivi sam završio karijeru i počeo trenersku. S druge strane, to je stadion kluba koji mi je i dalje u srcu - NK Zagreba. Nažalost, u niskoj je ligi, ali to je tako u životu. O Lokomotivi mogu govoriti samo u superlativima.

Pohvalio je poslovanje Lokomotive.

- Trener Silvijo Čabraja ima kontinuitet, momčad se nalazi u vrhu iz godine u godinu bez obzira koliko igrača prodala. Putem transfera se financiraju, što je putokaz za brojne hrvatske klubove. Znam da nije lako, ali Lokomotiva je putokaz. Kad svi misle da je gotovo, oni izbace četiri-pet talenata. Njihova škola je uz bok Dinamove - rekao je Sopić.

Na koga Sopić ne može računati?

- Lindon Selahi ima tri žuta kartona, Niko Galešić neće igrati zbog ozljede aduktora, a vidjet ćemo hoće li biti spreman za Dinamo. Vrlo vjerojatno Marco Pašalić neće biti spreman za utakmicu. Pokušat će trenirati danas, ali ovaj tjedan nije trenirao i mala je mogućnost da će biti u kadru za Lokomotivu. Jedino ako se popodne ne dogodi čudo.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Hoće li Emmanuel Banda zamijeniti Selahija?

- Imamo dovoljno igrača, netko će istrčati. Imamo i Hodžu te Ilinkovića. Netko će igrati, možda ćemo promijeniti sustav, vidjet ćemo. Vidjet ćemo i što će biti s Pašalićem. Liječnici su rekli da će sve biti u redu, ali po informacijama koje imam, mislim da tako neće biti. Nadam se čudu, ali nisam sklon da poluozlijeđenog igrača stavljam u igru. Ostali su na broju. Ne mislim čuvati igrače zato što sljedeću utakmicu igramo s Dinamom. To je suludo.

Lokomotiva radi najviše faulova u HNL-u, a Rijeka je pri dnu. Koliko je važan taj podatak?

- Bitan je. Ako znate taj podatak, morate znati i da Lokomotiva udara najviše dugih lopti. Ali to su statistički podaci. Znam da će u petak u Zagrebu padati kiša. Poznavajući teren u Kranjčevićevoj, to će ići na ruku agresivnijoj momčadi. S druge strane, lopta će ići puno brže. To će se izjednačiti. Ako ćemo imati protok lopte i ako ćemo tražiti međulinijske prostore, mislim da ćemo doći u dobre situacije.

Što su prednosti Lokomotive?

- Mladi su, potentni i puno trče, imaju istog trenera tri godine. Najveća prednost im je tranzicija. S puno igrača završavaju u kaznenom prostoru. Napadaju dubinu i prostor, ne libe se napasti sa šest-sedam igrača. Spremni smo, svjesni svega, pripremamo se. Naravno, vremenski uvjeti će nam pomoći ili otežati, ali to ćemo vidjeti sutra.

Indrit Tuci bit će opasnost za gol Rijeke...

- Tuci godinama pokazuje svoje kvalitete. Ozljede su ga spriječile da napravi veći iskorak. Izvrstan je napadač. Ali mi imamo odlične stopere, tako da dečki samo moraju odraditi svoj posao.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Što nedostaje Rijeci u završnici napada?

- Nedostaje nam da lopta prođe liniju. Kada ona prođe, zabili ste gol. Ne znam odgovor na to pitanje. Kada stvarate šanse i imate udarce na gol, to vam je muzika za uši svakog trenera. Potrebno je ući u šansu, a realizacija, mirnoća... Pohvalit ću opet Banića (golman Gorice, op. a.) koji je u prošloj utakmici obranio nemoguće situacije. Da smo otišli na 2:0, sigurno bi bilo lakše. Nisam nezadovoljan kako je Momo Yansane odigrao, ali ne mogu se oteti dojmu da bi utakmica, da je igrao Franjo Ivanović, u prvom poluvremenu bila riješena. Na kraju se uvukla nervoza uz jednu-dvije greške. To se dogodi. Bitna su tri boda. Svi volite analizirati, ali treba puknuti 20 po golu, ne pada to s neba. Željeli bismo zabiti sve golove, ali oni koji zabijaju 3/3 igraju u PSG-u i Juventusu, ne u Rijeci. Da se ne lažemo previše.

Hoće li Ivanović biti spreman za Lokomotivu?

- Jučer je trenirao prvi put. Danas bi trebao trenirati pa ćemo prije utakmice odlučiti je li sposoban nastupiti ili ne.

Rijeka ima šansu za naslov jer je liga slaba? Što mislite o tome?

- Ne mislim o tome. Na takve mi je gluposti glupo odgovarati. Provlači se teza... Provlači se nešto iz mojih izjava iz konteksta, pa ne komentiram takve izjave. Svatko ima pravo na svoje mišljenje. Ako je netko drugi trenutno na čelu ljestvice, onda je liga slaba- Ako je tko netko drugi, onda je sve super i sve pet. Živimo u vremenu u kojem svatko može napraviti podcast i pričati o bilo čemu i analizirati bilo što. Ako ljudi to misle, u redu. Tako je, kako je. Svake se godine ponavlja isto - naši najbolji igrači odlaze jer klubovi nemaju novca i od nečega moraju živjeti. Hrvatski sport ima sponzorstva, ali jako mala. Živi se od prodaje igrača i naravno da najbolji odlaze. Recimo, naravno da bi Lokomotiva bila triput bolja da može zadržati Kačavendu, Stojkovića i još trojicu-četvoricu. Ali ne mogu. Treba se preživjeti. Postoji proračun koji treba napuniti. Liga će nam sve više biti slabija ili bolja u datom momentu, ovisno o nekim stvarima. Prodavali su se prije, prodavat će se i sljedećih godina. Ne vidim problem. Svih deset klubova i dalje želi biti prvi, hoće igrati Europu i nitko ne želi ispasti. Ne vidim novi element o kojem bi se trebalo diskutirati i raspravljati.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

O reprezentativcu Marku Pjaci...

- Jako mi je drago kao treneru i čovjeku što je Pjaca ponovno na popisu jer je vrhunski dečko. Kad je dolazio u Rijeku, odrekao se jako puno novca i imao je puno bolje ponude. Došao je ovamo s jednim ciljem - želi se boriti za nešto, postati bolji i pokušati se vratiti u reprezentaciju. Stvarno ne mogu opisati koliko mi je bilo drago kad sam saznao da ga je Dalić pozvao. Dečko za poželjeti.