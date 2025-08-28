Evo koliko je Rijeka zaradila od plasmana u Konferencijsku ligu

Prvi put nakon pet godina, europska jesen stiže na Rujevicu. I to, za razliku od prethodna četiri puta kada je to bila Europska liga, Rijeka će prvi put nastupiti u Konferencijskoj ligi.

Video: 24sata/Goran Kovačić/Pixsell

Treće po rangu europsko natjecanje hrvatski prvak osigurao je još prije dva tjedna nakon pobjede protiv Shelbournea i plasmana u play-off Europske lige. Nakon što su na Rujevici u prvom susretu srušili PAOK (1-0), Riječani su vjerovali da mogu ući i u glavni ždrijeb, ali na Toumbi su osjetili što je to grčko grotlo i doživjeli potop. PAOK je slavio 5-0 i prošao u Europsku ligu, a Rijeka seli u Konferencijsku.

Foto: VERVERIDIS VASILIS/MOTIONTEAM/EUROKINISI

I nije to nikakva drama, štoviše, iz riječke perspektive, puno bolja varijanta. Slabija je konkurencija i imat će priliku osvojiti više bodova pa možda čak i ugrabiti mjesto u šesnaestini finala. No, isto tako, iznos na računu kojeg će dobiti od Uefe bit će nešto manji, ali to više nije nešto čime će se zamarati na Rujevici u budućnosti nakon što klub preuzme američki milijarder Bill Foley.

Rijeka je za plasman u Konferencijsku ligu dobila 3,2 milijuna eura, a kako su krenuli s natjecanjem u 2. pretkolu Lige prvaka, kroz dosadašnja pretkola 'ubrali' su dodatnih 525.000 eura pa je ukupna cifra 4,1 milijun eura.

Također, u ligaškoj fazi imat će priliku zaraditi još koji euro. Igra se šest utakmica, pobjeda donosi 400.000 eura, a remi donosi 133.000 eura. Ždrijeb će biti u Nyonu u petak od 14 sati.