Obavijesti

Sport

Komentari 7
BORBA ZA EUROPSKU LIGU

Rijeka danas igra protiv PAOK-a u play-offu. Evo gdje gledati

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Rijeka danas igra protiv PAOK-a u play-offu. Evo gdje gledati
Rijeka: Prva utakmica drugog pretkola Lige prvaka, HNK Rijeka - FC Ludogorec | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Rijeka je u subotu igrala derbi protiv Dinama nakon kojega se još uvijek vuku "sudački repovi". Tu utakmicu izgubili su 2-0, a sada pred domaćim navijačima žele popraviti dojam protiv PAOK-a

Rijeka danas u 20.45 igra utakmicu play-offa za Europsku ligu. Protivnik joj je PAOK, a na domaćem terenu momčad Radomira Đalovića imat će težak zadatak. Susret možete gledati u izravnom prijenosu na programu MAXSport 1.

PAOK je već godinama crna mačka hrvatskim klubovima. Do sada je protiv njih igrao šest puta, a samo su jednom naši klubovi izašli kao pobjednici. U grupnoj fazi Europske lige 2010. godine Grci su dva puta pobijedili Dinamo s 1-0. U drugom pretkolu kvalifikacija 2015. Lokomotiva ih je uspjela svladati na domaćem terenu 2-1, no u gostima je teško stradala sa 6-0.

Uzvratna utakmica play-offa Konferencijske lige Rijeke i PAOK-a
Uzvratna utakmica play-offa Konferencijske lige Rijeke i PAOK-a | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Posljednji put kad su igrali protiv hrvatskog kluba bilo je upravo protiv Rijeke, također u play-offu Europske lige 2021. godine. Prva utakmica u Grčkoj završila je 1-1, a na Rujevici je PAOK slavio 2-1 i prošao dalje.

DANAS NA RUJEVICI Ivanušec za 24sata: Danas se moramo pripaziti Fruka, a volio bih se jednom vratiti u Dinamo!
Ivanušec za 24sata: Danas se moramo pripaziti Fruka, a volio bih se jednom vratiti u Dinamo!

- Očekuje nas teška utakmica i ozbiljan suparnik. PAOK je izuzetno kvalitetan u svim linijama, ali tako i mora biti budući da igramo play-off Europske lige. Dvije nas utakmice dijele od grupne faze i napravit ćemo sve da u prvoj utakmici na Rujevici steknemo prednost uoči uzvrata u Solunu - kazao je trener Rijeke uoči susreta.

U PAOK-u igraju i dva hrvatska nogometaša. Riječ je o Dejanu Lovrenu i Luki Ivanušecu, dvojici bivših dinamovaca. Trener grčke momčadi Razvan Lucescu, iako je njegova momčad veliki favorit, uoči susreta pozvao je na oprez.

ŠTO VI MISLITE? ANKETA Kako će završiti susret Rijeke i PAOK-a na Rujevici?
ANKETA Kako će završiti susret Rijeke i PAOK-a na Rujevici?

- Teren će sve pokazati, no moramo biti spremni na Rijekin stil igre. Oni imaju igrače koji nastoje dominirati terenom, moramo kontrolirati situacije s loptom i biti usredotočeni na svaku moguću opasnost - kazao je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
UŽIVO HNL transferi: Debitirao je u Ligi prvaka, a sada ga je Dinamo poslao u drugu ligu
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Debitirao je u Ligi prvaka, a sada ga je Dinamo poslao u drugu ligu

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Arsenal je Tottenhamu u posljednji čas 'ukrao' veliko pojačanje...
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Arsenal je Tottenhamu u posljednji čas 'ukrao' veliko pojačanje...

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Bili su hrvatski talenti i potpisali za gigante. Evo gdje su
GALERIJA: NE USPIJU SVI...

FOTO Bili su hrvatski talenti i potpisali za gigante. Evo gdje su

Luka Mauer prešao je iz Cibalije u Atletico i najavljivali su ga kao 'novog Mandžukića', a danas je u NK Mladost Vođinci... Toni Trogrančić s 15 godina u Bayernu je impresionirao Guardiolu, a danas nema klub

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025