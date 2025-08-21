Rijeka danas igra protiv PAOK-a u play-offu. Evo gdje gledati

Rijeka danas u 20.45 igra utakmicu play-offa za Europsku ligu. Protivnik joj je PAOK, a na domaćem terenu momčad Radomira Đalovića imat će težak zadatak. Susret možete gledati u izravnom prijenosu na programu MAXSport 1.

PAOK je već godinama crna mačka hrvatskim klubovima. Do sada je protiv njih igrao šest puta, a samo su jednom naši klubovi izašli kao pobjednici. U grupnoj fazi Europske lige 2010. godine Grci su dva puta pobijedili Dinamo s 1-0. U drugom pretkolu kvalifikacija 2015. Lokomotiva ih je uspjela svladati na domaćem terenu 2-1, no u gostima je teško stradala sa 6-0.

Uzvratna utakmica play-offa Konferencijske lige Rijeke i PAOK-a | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Posljednji put kad su igrali protiv hrvatskog kluba bilo je upravo protiv Rijeke, također u play-offu Europske lige 2021. godine. Prva utakmica u Grčkoj završila je 1-1, a na Rujevici je PAOK slavio 2-1 i prošao dalje.

- Očekuje nas teška utakmica i ozbiljan suparnik. PAOK je izuzetno kvalitetan u svim linijama, ali tako i mora biti budući da igramo play-off Europske lige. Dvije nas utakmice dijele od grupne faze i napravit ćemo sve da u prvoj utakmici na Rujevici steknemo prednost uoči uzvrata u Solunu - kazao je trener Rijeke uoči susreta.

U PAOK-u igraju i dva hrvatska nogometaša. Riječ je o Dejanu Lovrenu i Luki Ivanušecu, dvojici bivših dinamovaca. Trener grčke momčadi Razvan Lucescu, iako je njegova momčad veliki favorit, uoči susreta pozvao je na oprez.

- Teren će sve pokazati, no moramo biti spremni na Rijekin stil igre. Oni imaju igrače koji nastoje dominirati terenom, moramo kontrolirati situacije s loptom i biti usredotočeni na svaku moguću opasnost - kazao je.