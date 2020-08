Rijeka 'hvata' Hajduk, Mikić još nedostižan Sammiru i Tomečaku

Mihael Mikić i dalje je sa sedam osvojenih Kupova najuspješniji igrač u povijesti hrvatskog nogometa, Damir Krznar i Dino Drpić su Rabuzinovo sunce osvajali šest puta, a Sammir i Tomečak po pet

<p>Večeras će se spustiti zavjesa na još jednu sezonu hrvatskog klupskog nogometa, u završnom boju i borbi za Rabuzinovo sunce u Šibeniku će se sučeliti <strong>Rijeka i Lokomotiva</strong>.</p><p>Obje momčadi uspješno su zaključile prvenstvenu sezonu, “lokosi” su iznenađujuće dohvatili drugo mjesto i kvalifikacije za Ligu prvaka, a sad žele osvojiti i prvi trofej u svojoj povijesti. Rijeka je pak zadovoljna trećom pozicijom u HNL-u, no na Rujevici ne žele propustiti priliku za osvajanje još jednog, već šestog Kupa Hrvatske u svojoj povijesti, čime bi se izjednačili i s Hajdukom.</p><p>Večeras će se među velikane hrvatskog klupskog nogometa, ali i najtrofejnije igrače u povijesti Kupa upisati - <strong>Sammir ili Ivan Tomečak</strong>. Obojica su u svojoj karijeri po pet puta osvajali Rabuzinovo sunce, Sammir je svih pet trofeja dohvatio s Dinamom, dok Tomečak ima tri s “modrima” i dva s Rijekom.</p><p>Samo trojica igrača u povijesti hrvatskog klupskog nogometa imaju više “kipića” namijenjenih osvajanju Kupa, Sammiru i Tomečaku i dalje je nedostižan<strong> Mihael Mikić</strong>, koji je Rabuzinovo sunce osvajao čak sedam puta. No netko od njih će danas stići na drugo mjesto te ga podijeliti s <strong>Damirom Krznarom i Dinom Drpićem</strong>, koji su Kup osvajali po šest puta.</p><p>Sammir i Tomečak su triput zajedno s Dinamom osvajali Kup (2009., 2011. i 2012. godine), Sammir je prva dva dohvatio 2007. i 2008., dok je Tomečak tad branio boje - Lokomotive. No desni bek Rijeke sa sadašnjim je klubom ovo natjecanje osvojio 2014. i 2019. godine.</p><p>Zanimljivo, Rijeka danas u kadru ima i pet bivših igrača Lokomotive (Capan, Tomečak, Halilović, Pavičić i Andrijašević), dok “lokosi” nemaju bivših igrača Rijeke... </p><p><strong>Osvajači hrvatskog nogometnog kupa:</strong></p>