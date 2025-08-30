Rijeka i Dinamo ne preklapaju se u Europi: Evo kada hrvatski prvak igra u Konferencijskoj ligi

Nogometaši Rijeke ovog su ljeta imali pune ruke posla po pitanju europskih obaveza. Hrvatski prvak zaigrat će trećerazredno europsko natjecanje, Konferencijsku ligu, nakon što je započeo sezonu u drugom kolu kvalifikacija za Ligu prvaka. Tada je Rijeka ispala od Ludogoreca nakon produžetaka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:52 Mišković je prodao Rijeku?! Preuzet će je američki milijarder i vlasnik engleskog prvoligaša | Video: 24sata/pixsell

Sukladno tome, Riječani su "pali" u kvalifikacije za Europsku ligu, a u trećem kolu protivnik im je bio irski prvak Shelbourne, kojeg je Rijeka pobijedila i izborila doigravanje za Europsku ligu. Ipak, tamo je Rijeka izgubila od PAOK-a.

Srećom, plasmanom u doigravanje za EL, Rijeka je izborila i ligašku fazu Konferencijske lige, a u subotu navečer saznala je protivnike. Za razliku od Lige prvaka i Europske lige, u sklopu Konferencijske lige igra se šest utakmica.

Rijeka i Varaždin sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Riječani otvaraju natjecanje 2. listopada u gostovanju kod Noaha, predstavnika iz Armenije. Zatim na Rujevicu stiže Sparta Prag, a onda Rijeka odlazi na Gibraltar kod Red Impsa. Istaknimo kako se termini Rijekinih utakmica ne preklapaju s terminima utakmica Dinama.

Raspored Rijeke u Konferencijskoj ligi:

2. listopad, 18:45 - Noah (gostovanje)

23. listopad, 18:45 - Sparta Prag (doma)

6. studeni, 21:00 - Lincoln (gostovanje)

27. studeni, 21:00 - AEK Larnaca (doma)

11. prosinac, 21:00 - Celje (doma

18. prosinac, 21:00 - Šahtar (gostovanje)