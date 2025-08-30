Obavijesti

Rijeka i Dinamo ne preklapaju se u Europi: Evo kada hrvatski prvak igra u Konferencijskoj ligi

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Rijeka i Varaždin sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Nogometaši Rijeke ove jeseni igraju u Konferencijskoj ligi! Riječani otvaraju natjecanje 2. listopada u gostovanju kod Noaha, predstavnika iz Armenije. Zatim na Rujevicu stiže Sparta Prag

Nogometaši Rijeke ovog su ljeta imali pune ruke posla po pitanju europskih obaveza. Hrvatski prvak zaigrat će trećerazredno europsko natjecanje, Konferencijsku ligu, nakon što je započeo sezonu u drugom kolu kvalifikacija za Ligu prvaka. Tada je Rijeka ispala od Ludogoreca nakon produžetaka.

Sukladno tome, Riječani su "pali" u kvalifikacije za Europsku ligu, a u trećem kolu protivnik im je bio irski prvak Shelbourne, kojeg je Rijeka pobijedila i izborila doigravanje za Europsku ligu. Ipak, tamo je Rijeka izgubila od PAOK-a.

Srećom, plasmanom u doigravanje za EL, Rijeka je izborila i ligašku fazu Konferencijske lige, a u subotu navečer saznala je protivnike. Za razliku od Lige prvaka i Europske lige, u sklopu Konferencijske lige igra se šest utakmica.

Rijeka i Varaždin sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a
Rijeka i Varaždin sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Riječani otvaraju natjecanje 2. listopada u gostovanju kod Noaha, predstavnika iz Armenije. Zatim na Rujevicu stiže Sparta Prag, a onda Rijeka odlazi na Gibraltar kod Red Impsa. Istaknimo kako se termini Rijekinih utakmica ne preklapaju s terminima utakmica Dinama.

Raspored Rijeke u Konferencijskoj ligi:

  • 2. listopad, 18:45 - Noah (gostovanje)
  • 23. listopad, 18:45 - Sparta Prag (doma)
  • 6. studeni, 21:00 - Lincoln (gostovanje)
  • 27. studeni, 21:00 - AEK Larnaca (doma)
  • 11. prosinac, 21:00 - Celje (doma
  • 18. prosinac, 21:00 - Šahtar (gostovanje)

