Nogometaši Rijeke ove jeseni igraju u Konferencijskoj ligi! Riječani otvaraju natjecanje 2. listopada u gostovanju kod Noaha, predstavnika iz Armenije. Zatim na Rujevicu stiže Sparta Prag
Rijeka i Dinamo ne preklapaju se u Europi: Evo kada hrvatski prvak igra u Konferencijskoj ligi
Nogometaši Rijeke ovog su ljeta imali pune ruke posla po pitanju europskih obaveza. Hrvatski prvak zaigrat će trećerazredno europsko natjecanje, Konferencijsku ligu, nakon što je započeo sezonu u drugom kolu kvalifikacija za Ligu prvaka. Tada je Rijeka ispala od Ludogoreca nakon produžetaka.
Sukladno tome, Riječani su "pali" u kvalifikacije za Europsku ligu, a u trećem kolu protivnik im je bio irski prvak Shelbourne, kojeg je Rijeka pobijedila i izborila doigravanje za Europsku ligu. Ipak, tamo je Rijeka izgubila od PAOK-a.
Srećom, plasmanom u doigravanje za EL, Rijeka je izborila i ligašku fazu Konferencijske lige, a u subotu navečer saznala je protivnike. Za razliku od Lige prvaka i Europske lige, u sklopu Konferencijske lige igra se šest utakmica.
Riječani otvaraju natjecanje 2. listopada u gostovanju kod Noaha, predstavnika iz Armenije. Zatim na Rujevicu stiže Sparta Prag, a onda Rijeka odlazi na Gibraltar kod Red Impsa. Istaknimo kako se termini Rijekinih utakmica ne preklapaju s terminima utakmica Dinama.
Raspored Rijeke u Konferencijskoj ligi:
- 2. listopad, 18:45 - Noah (gostovanje)
- 23. listopad, 18:45 - Sparta Prag (doma)
- 6. studeni, 21:00 - Lincoln (gostovanje)
- 27. studeni, 21:00 - AEK Larnaca (doma)
- 11. prosinac, 21:00 - Celje (doma
- 18. prosinac, 21:00 - Šahtar (gostovanje)
