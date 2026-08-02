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ODLUČILA UEFA

Rijeka i Hajduk saznali tko im sudi u Konferencijskog ligi. Na zadatku Kolarić i hrvatska ekipa

Piše Issa Kralj,
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Rijeka i Hajduk saznali tko im sudi u Konferencijskog ligi. Na zadatku Kolarić i hrvatska ekipa
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Susret Rijeke i Derry Cityja u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Hajduk nakon šoka ide na Žalgiris, Rijeka lovi Ilves na Rujevici, a UEFA je za te duele odredila zanimljive sudačke postave

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Rijeka i Hajduk sljedećeg četvrtka nastavljaju svoj put u Europi u trećem pretkolu za Konferencijske lige. Splićani nakon šokantnog poraza i ispadanja od ciparskog Pafosa (4-0) idu na gostovanje kod Žalgirisa iz Vilniusa, dok Rijeka na Rujevici dočekuje finski Ilves nakon što je u prošlom kolu eliminirala Derry City (1-0).

Hajduku će utakmicu u gostima suditi Nizozemac Marc Nagtegaal. Njegovi pomoćnici bit će sunarodnjaci Stefan De Groot i Johan Balder, a četvrti je sudac Alex Bos. Nizozemci će biti prisutni i u VAR sobi, riječ je o Richardu Martensu i Stanu Teubenu. 

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Susret Rijeke i Derry Cityja u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu
Susret Rijeke i Derry Cityja u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Na Rujevici će pravdu dijeliti Maltežanin Ishmael Barbara. Pomagat će mu sunarodnjaci Luke Portelli i James Muscat, dok je za četvrtog suca određen Slobodan Petrović. U VAR sobi sjedit će Škoti Steven McLean i Christopher Graham.

Hrvatska će imati još predstavnika u Konferencijskoj ligi, riječ je o sucu Patriku Kolariću iz Čakovca koji je od Uefe dobio povjerenje da sudi utakmicu između rumunjskog Cluja i norveškog Tromsøa. Osim Kolarića, pomagat će mu Luka Pajić i Ivan Starčević, četvrti sudac bit će Antonio Melnjak, a u VAR sobi nalazit će se Fran Jović i Ante Čuljak.

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Podsjetimo, Hajduk svoju utakmicu protiv Žalgirisa iz Vilniusa igra u četvrtak 6. kolovoza od 19 sati. Rijeka susret na Rujevici igra istog dana u kasnijem terminu, od 20.45 sati. 

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