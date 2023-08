Rijeka igra 100. euroutakmicu. Jakirović: Protiv Hajduka nismo bili ni na 10 posto, mijenjat ću

Kosovo je donijelo putnu avanturu i očekivanu europsku 1-0 pobjedu, Split je donio ispuhanu i nepoduzetnu Rijeku te onda, logično, i zasluženi poraz.

U četvrtak od 20:15 na Rujevici, uzvrat 2. pretkola Konferencijske lige, Rijeka vs Dukagjini - 100. utakmica 'bijelih' pod okriljem Uefe u kojoj se brani minimalna prednost iz Prištine.

Govori šef struke, Sergej Jakirović:

- Raspored je brz i nemilosrdan. Nećemo ubrajati taj gol prednosti s Kosova nego puno energičnije i hrabrije s loptom u nogama popraviti loš dojam iz Jadranskog derbija i... Naravno, proći u 3. pretkolo. Lopta mora ići puno brže i moramo biti puno opasniji. Nadam se da će tako i biti.

Kratki rezime ulaska u sezonu?

- S prve dvije utakmice sam zadovoljan, s Jadranskim derbijem, normalno, nisam. Bila je stvar energije. S loptom smo bili neaktivni, ništa nismo ni pokušavali. I to nije ni blizu onoga što je moja Rijeka dosad igrala. Ajde u obrani je to čak i bilo nešto dobro, očekivao sam čak i veći pritisak Hajduka, ali kad bi osvojili loptu... To je bilo nedopustivo loše.

'Profa' ima i objašnjenje:

- Ja to pripisujem energiji, koliko mi god igrači govorili da smo dobro. I meni je to iskustvo više što se rotacije u narednim utakmicama tiče. Kod Bande i Hodže je problem baš uočljivo bila energija. Nema alibija! Podbacili smo, nismo bili ni na 10% svojih mogućnosti. Hajduk je bio bolji, izgubili smo zasluženo i ispravit ćemo pogreške koje smo u Splitu radili. Navijačima veliko hvala, za razliku od nas oni su kao i uvijek bili na nivou.

Neki još nisu spremni.

- Na žalost, Dejan Petrovič je otpao. Od bezazlene ozljede ispala je ipak nešto ozbiljnija, ali imamo i Bandu i Hodžu i Selahija i Lepinjicu i - Ilinkovića. Njemu mislim dati šansu u četvrtak. I naravno, na prednjem veznom biram iz konkurencije Fruka, Jankovića i Libera.

Jorge Obregon... Nije ono što se od njega očekuje?

- Mi od toga bolje nemamo. Kad je bio Frigan onda je Obregon zamjena, ali sad kad treba bit prva opcija, kad treba grist, kad se trebaš pokazat onda mu baš i ne ide. Ideja je bila da Franjo Ivanović uđe u zadnjih pola sata i napravio je dobrih stvari u ono vremena što je igrao. Bit će nam on od velike pomoći. Da, normalno da on može biti prvo rješenje na 'devetki'. Zato smo ga i doveli. Pokazao je da se na njega može računati i u sljedećim utakmicama će on igrati. Dakle, sutra će ne samo on nego i drugi novi igrači dobiti šansu pa da vidimo imamo li tu širinu o kojoj pričamo.

Djouahra?

- Nastavlja kao dosad. Veliki promet, mala zarada. Prođe on jedan na jedan, ali stalno mu fali završni udarac ili pas, svaki put pogriješi. On mora pokazati puno konkretniji učinak.

Dakle, trebaju pojačanja u napadu.

- Radimo na pojačavanju momčadi, ne samo što se napada tiče. Nije lako tako odmah nadoknaditi 22 od 27 golova koliko su Frigan i Ampem zabili i namjestili prošle sezone kad sam ja došao za trenera. Napravili su transfere i to je dobro za klub, e sad je na onima koji su bili u sjeni, čak bili i nezadovoljni jer su mislili da zaslužuju počinjati utakmice... Nek' sad pokažu da se na njih može računat. Ali, sve je dobro dok ne moraš: izaći na teren i učinkom stati iza onoga što govoriš!

I nakon prospavane noći ljut je na neutemeljena medijska naklapanja.

- Ako je standard novinarstva da pukneš naslov kao 'Bilbija u Rijeci', dakle naslov koji je čista izmišljotina i skupljanje klikova onda to meni nije jasno. Pa valjda moraš imati neku potvrđenu informaciju! Nije bilo korektno prema Zrinjskom.

Kakva će se utakmica gledati sutra u Rijeci?

- Dukagjini će prijetiti iz kontri i eventualnih prekida. Mi ćemo ih staviti pod pritisak i imati šansi kao što smo ih imali i tamo, ali: moramo zabijati. Nismo još gledali Velšane i Farane, najprije mi moramo proći i čekamo njihov uzvrat. Mi želimo nešto ozbiljno napraviti i u Europi! - rekao je Jakirović.