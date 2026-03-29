KVARNER SLAVI KUP

Rijeka je nova sila hrvatskog futsala. Sad cilja na Ligu prvaka

Piše Davor Kovačević,
Rijeka je nova sila hrvatskog futsala. Sad cilja na Ligu prvaka
Futsalaši Rijeke svladali Dinamo 7:1 i osvojili svoj prvi trofej Hrvatskog kupa u povijesti | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Frelih, nekad amaterski malonogometaš, prije pet godina zasukao je rukave i krenuo u ovu priču s futsalom u Rijeci. Početni suputnik bio mu je isključivo - entuzijazam

Admiral

Važ je naš! Tako slave u Rijeci i na Kvarneru. I slavit će još nekoliko dana, sasvim zasluženo. U ostatku Hrvatske, onako kako ih većina u domovini razumije u potpunosti, pobjednici slave s "kup je naš"! U svakom slučaju, još ni u petogodišnjoj klupskoj egzistenciji, HMNK Rijeka presjekla je svečanu vrpcu trofejne vitrine.

Da pitate čovjeka koji je ovu priču započeo još dok je korona ostavljala tragove, Riječani su trofej osvojili i prije početka uzvratne utakmice finala Kupa protiv Futsal Dinama (7-1). Onda kad se, i pola sata ranije, u Dvoranu mladosti na Trsatu natiskalo 3500 navijača. 

- Publika nam je najvažnija titula ove sezone - rekao je Vedran Frelih, predsjednik Rijeke, ali ne od onih koji sjedi u fotelji i naređuje...

Futsalaši Rijeke svladali Dinamo 7:1 i osvojili svoj prvi trofej Hrvatskog kupa u povijesti
Futsalaši Rijeke svladali Dinamo 7:1 i osvojili svoj prvi trofej Hrvatskog kupa u povijesti | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Frelih, nekad amaterski malonogometaš, prije pet godina zasukao je rukave i krenuo. Početni suputnik bio mu je isključivo - entuzijazam. Sjeća se, kaže, utakmica u dvorani Dinko Lukarić, gdje je bilo toliko navijača da je svakog znao ponaosob! Pet godina kasnije, već trošna trsatska dvorana bila je premalena za sve koji su Rijeku htjeli glasnicama gurati do preokreta, odnosno pokala koji je bio udaljen tri gola zaostatka. Ne samo da su stigli 1-4, nego su našpanani dečki s Kvarnera dinamovcima utrpali sedam komada! Takav igrački i navijački pritisak bio bi strašan izazov i za bolje i veće klubove od Dinama, koji, unatoč dominaciji zadnjih sezona na hrvatskoj sceni, još nije osvojio Kup.

Rijeka se oglasila: 'Ružno je čitati sve ove komentare koje dečko poput njega ne zaslužuje'
Trener Rijeke: Rekli smo si 'po trofej, ne mogu nas zaustaviti'. Samo smo čekali da ovo krene

Ono što je Dinamo donio pojavom hrvatskom futsalu, sad je preuzela Rijeka. Danas ona nosi titulu kluba s najvećom posjetom u dvoranskom sportu u Hrvatsku. Konkurencija joj je Sisak i hokej, ali Siščani brojnu publiku imaju isključivo na utakmicama Alpske lige, ne i domaćih. 

- Dvorana mladosti ide u obnovu i nadali smo se da ćemo osvojiti trofej prije rekonstrukcije. Iz čistog entuzijazma došli smo do ovoga,  prijatelji i sponzori podržali su ovu priču, koja se dodatno zakotrljala dolaskom Sanjina Ugarkovića, on nam je donio iskustvo iz velikog nogometa. Nismo smjeli biti kafanska ekipa, kako se kaže, morali smo postati klub - ističe Frelih.

Futsalaši Rijeke svladali Dinamo 7:1 i osvojili svoj prvi trofej Hrvatskog kupa u povijesti
Futsalaši Rijeke svladali Dinamo 7:1 i osvojili svoj prvi trofej Hrvatskog kupa u povijesti | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Uz Ugarkovića, u klub su ušli Ivan Mance, bivši sportski direktor NK Rijeka, te bivši "vatreni" Igor Budan. S njima je riječki futsal dobio i raširio krila, dakako, uz sponzorsku financijsku podršku te uz čvrstu vezu od početaka s Damirom Miškovićem i Rujevicom.

- Ime je bilo najvažnije, s ovim smo napravili pola posla. A kad smo preuzeli i Rijekine dresove, napravili smo i drugi dio. Mislim da u protivnom ne bismo došli do ovoga. I kad smo birali grb, Luka Ivančić, tad generalni direktor Rijeke, bio je ustrajan i došli smo do ovoga grba jer one koje sam ja predlagao bili su užasni. Mi nikad nismo ni javno oglašavali da surađujemo s nogometnim klubom, ne trebaju nam ugovori. Pa Damir Mišković je prvi na svakoj utakmici, a kad god trebam na Rujevici, dočekaju me kao kolegu i to je bogatstvo.

Bogatstvo Rijeke apsolutno su igrači, odnosno momčad u kakvu su je ti igrači pretvorili. Reprezentativci Slovenije, Švedske, Španjolac Dani i, kao dodatak u drugom dijelu sezone, Brazilac Rafinha. Ali, vjerovali ili ne, kao prvenstveni lider Rijeka nema hrvatskog reprezentativca. Luka Suton s 21 golom uvjerljivo je prvi strijelac lige, Elvir Husarić zabio je Dinamu hat-trick, ali zasad su na pretpozivu izbornika Mavrovića. No, i to će se promijeniti jer riječke ambicije ne ostaju samo na domaćim parketima.

- Kad-tad ćemo ovdje dovesti Ligu prvaka. To je naša ambicija jer kad ne bude ambicije, ja ću se maknuti - poručio je predsjednik Rijeke.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

