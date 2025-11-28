Hrvatskom klubu daju 52 posto šanse za prolazak u šesnaestinu finala Konferencijske lige
Rijeka još u igri za prolazak, a evo i koliko još može zaraditi
Osjećaj je kao da smo izgubili, ali najvažnije stvari događaju se u kaznenim prostorima. Nismo bili dovoljno dobri u završnoj trećini terena, nismo pronašli dovoljno kvalitetno dodavanje za gol. U sljedećoj utakmici protiv Celja moramo ići na pobjedu. Bile su to riječi pomalo utučenog Víctora Sáncheza, trenera Rijeke.
Kvarnerski klub u četvrtak je kod kuće u četvrtom kolu ligaške faze Konferencijske lige protiv AEK-a iz Larnace odigrao 0-0, iako je dominirao većim dijelom susreta.
Rijeka sad s pet bodova drži 24. mjesto, posljednje koje vodi u šesnaestinu finala natjecanja. Do kraja ligaške faze Rijeka još igra kod kuće protiv Celja (11. prosinca) i kod Šahtara (18. prosinca).
U preostale dvije utakmice Rijeka, osim prolaza, ganja i novac. Za pobjedu se dobiva 400.000, a za remi 133.000 eura. Za plasman od devetog do 24. mjesta svakom klubu ide još 200.000, a prvih osam dijele 400.000 eura svaki.
Football Meets Data, stranica koja se bavi simulacijama, Rijeci daje 52 posto šanse za prolazak, predviđa da bi mogla završiti 23.
