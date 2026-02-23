Obavijesti

STIGAO ODGOVOR

Rijeka odbrusila Siguru! 'Naši igrači ne smatraju da si nevin'

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

Hajdukovac je nakon utakmice javno napisao kako je nepravedno isključen iz igre. Štoviše, Sigur se javno zahvalio nogometašima Rijeke i poručio kako su mu vjerovali da je nevin. Rijeka sad ima drugačiju priču

Dan nakon napetog Jadranskog derbija u kojem je Hajduk na Poljudu pobijedio Rijeku 1-0, tenzije se ne smiruju. Štoviše, aktualni prvak dodatno je uzburkao strasti objavom na društvenim mrežama, izravno prozivajući hajdukovca Niku Sigura za nesportsko ponašanje.

Sigur pljuje Radeljića 00:19
Sigur pljuje Radeljića | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Hajdukovac je nakon utakmice javno napisao kako je nevin i kako je nepravedno isključen iz igre. Štoviše, Sigur se javno zahvalio nogometašima Rijeke i poručio kako su mu vjerovali da je nevin. 

VIDEO: OBJASNIO ISKLJUČENJE Dobio je crveni zbog pljuvanja, javio se: 'Hvala igračima Rijeke koji su vjerovali da sam nevin'
Dobio je crveni zbog pljuvanja, javio se: 'Hvala igračima Rijeke koji su vjerovali da sam nevin'

- Ono zbog čega sam dobio crveni karton bilo je nepravedno i sudac je to krivo protumačio. Želim zahvaliti igračima HNK Rijeka oko mene koji su vjerovali da sam nevin. Žao mi je što smo klub i ja predstavljeni na ovaj način. Osjećam se mirno jer Bog zna moje namjere i iskreno bih se ispričao da sam namjerno učinio ono za što me optužuju - napisao je Sigur.

Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Rijeka, pak, sad ima drugu verziju priče.

"Igrači HNK Rijeka ne smatraju da si nevin i takvom ponašanju nije mjesto u sportu," napisali su iz Rijeke na društvenim mrežama. Ovim potezom klub je stao iza svojih igrača i javno osudio potez koji se kosi s duhom sportskog natjecanja.

VIDEO: PLJUVANJE ILI NE? Sigur tvrdi da je nepravedno isključen. Pogledajte snimku
Sigur tvrdi da je nepravedno isključen. Pogledajte snimku

Inače, u utakmici visokih tenzija u kojoj je Rijeka poražena golom Marka Livaje u 79. minuti, a susret je obilježio i crveni karton za riječkog igrača Dejana Petroviča.

