Rijeka odbrusila Siguru! 'Naši igrači ne smatraju da si nevin'

Dan nakon napetog Jadranskog derbija u kojem je Hajduk na Poljudu pobijedio Rijeku 1-0, tenzije se ne smiruju. Štoviše, aktualni prvak dodatno je uzburkao strasti objavom na društvenim mrežama, izravno prozivajući hajdukovca Niku Sigura za nesportsko ponašanje.

Hajdukovac je nakon utakmice javno napisao kako je nevin i kako je nepravedno isključen iz igre. Štoviše, Sigur se javno zahvalio nogometašima Rijeke i poručio kako su mu vjerovali da je nevin.

- Ono zbog čega sam dobio crveni karton bilo je nepravedno i sudac je to krivo protumačio. Želim zahvaliti igračima HNK Rijeka oko mene koji su vjerovali da sam nevin. Žao mi je što smo klub i ja predstavljeni na ovaj način. Osjećam se mirno jer Bog zna moje namjere i iskreno bih se ispričao da sam namjerno učinio ono za što me optužuju - napisao je Sigur.

Rijeka, pak, sad ima drugu verziju priče.

"Igrači HNK Rijeka ne smatraju da si nevin i takvom ponašanju nije mjesto u sportu," napisali su iz Rijeke na društvenim mrežama. Ovim potezom klub je stao iza svojih igrača i javno osudio potez koji se kosi s duhom sportskog natjecanja.

Inače, u utakmici visokih tenzija u kojoj je Rijeka poražena golom Marka Livaje u 79. minuti, a susret je obilježio i crveni karton za riječkog igrača Dejana Petroviča.